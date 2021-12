Kritika filma Jezdeci pravice: Nenavadna božična poslanica

Jezdeci pravice (2020) danskega režiserja Andersa Thomasa Jensena, nonšalantna kombinacija smeha, joka, brutalnega nasilja in eksistencialne filozofije, je gotovo najbolj subverziven božični film, kar jih premore letošnji praznični spored. Jensen pobrati resno družinsko dramo, obešenjaško komedijo in triler maščevanja v brezšivno celoto, pod katero tli še pomenljiv podtekst, ki se v gledalca zaletava z zagatnimi vprašanji o temeljnih vrednotah in smislu vsega.