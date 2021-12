Plesna interpretacija Solarisa Stanislava Lema

Vibracija posamezne strune je naslov novega projekta, ki ga bo danes v Stari elektrarni premierno predstavila trojica poljskih plesalcev in koreografov: Magdalena Reiter, Katarzyna Chmielewska in Jakub Truszkowski. Navdih so med drugim našli v literaturi poljskega pisatelja, filozofa in futurologa Stanislava Lema.