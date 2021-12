V požaru izgubil slaščičarsko delavnico

Klemen Jančič je slaščičar in pek, ki je prejšnji teden v požaru v Vižmarjah izgubil svojo slaščičarno, ker je pogorela do tal. Njegova zgodba se je dotaknila ljudi, da so začeli zbirati donacije, s katerimi si bo lažje opomogel.