Zakon o dolgotrajni oskrbi določa niz ukrepov, namenjenih polnoletnim osebam, ki so trajno odvisne od pomoči drugega in potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih vsakodnevnih opravilih. Sistem zajema institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbovalca družinskega člana in denarni prejemek. V vse oblike oskrbe razen institucionalne je vključena pravica do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter e-oskrba.

Obstoječe pravice po zagotovilih ministrstva za zdravje ne bodo ukinjene, ampak uvajajo primerljive pravice za primerljive potrebe. Uvrščanje v kategorije bo v domeni vstopnih točk Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer bodo potencialne upravičence do storitev uvrščali v kategorije po enakih merilih.

Zakon določa, da bo financiranje do leta 2025 zagotovljeno z že obstoječimi sredstvi v ta namen v pokojninski in zdravstveni blagajni, preostanek pa bo kril državni proračun. V času do leta 2025 je medtem predvideno sprejetje posebnega zakona o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki bo uredil financiranje po letu 2025.

Sprejeli so več koalicijskih dopolnil, tudi dopolnilo, po katerem bo manjkajočih 16 milijonov evrov za pokritje dviga plač v domovih za starejše do konca leta 2022 zagotovil državni proračun. Tako se po zagotovilih koalicije oskrbnine v domovih ne bodo zvišale, kot je bilo zaradi novembrskega podpisa dogovora o višjih plačah v zdravstvu in socialnem varstvu načrtovano sprva.

Z ostalimi dopolnili denimo jasneje opredeljujejo višino začasnega denarnega prejemka, ki ga zavarovana oseba prejema v času do začetka koriščenja nedenarne pravice v dolgotrajni oskrbi, prav tako pa tudi zagotavljajo neprekinjen prehod izvajalcev dolgotrajne oskrbe v instituciji z zdajšnjih predpisov v izvajanje dolgotrajne oskrbe po tem zakonu.

S sprejetim dopolnilom Levice pa so črtali del, po katerem bi morali tisti zavarovanci, preko katerih je obvezno zdravstveno zavarovan denimo zakonec ali starš, predvidoma od januarja naprej plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tudi za to osebo. V koaliciji so že med današnjo obravnavo dopolnil napovedali, da bodo amandma podprli. Kot so dejali v SDS, zapisana rešitev v predlogu zakona ni bila dorečena.

Zakon o urejanju prostora Ključne spremembe so na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike in zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike. Kot je danes ob predstavitvi v DZ dejal državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Bojan Purg, sta sprejem in uveljavitev zakona do konca letošnjega leta izjemno pomembna za 26 občin, ki še vedno niso sprejele občinskega prostorskega načrta. 31. december 2021 je namreč tisti datum, ki ga je obstoječi zakon določil kot skrajni rok, do katerega še veljajo stari občinski prostorski akti. Po novem zakonu se bodo stari občinski prostorski akti lahko uporabljali do konca leta 2024 oz. do tedaj, ko občina sprejme občinski prostorski načrt. Purg je med novostmi med drugim izpostavil projekten pristop pri sprejemanju prostorskih aktov, pri državnih prostorskih načrtih bo ustanovljena projektna skupina, da bo delo potekalo hkrati med vsemi strokami, postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za državne kot za občinske prostorske akte, dodaja se nov delni združeni postopek, ki omogoča dodaten način sočasne priprave državnih prostorskih aktov in izdaje celovitega dovoljenja. Da bodo po sprejemu zakona pripravili vse ključne podzakonske akte in da se bodo lahko vsi deležniki pripravili na izvajanje novega zakona, še zlasti v povezavi z novim gradbenim zakonom, se bo zakon začel uporabljati 1. junija 2022.

Nov gradbeni zakon DZ je s 44 glasovi za in 37 proti sprejel nov gradbeni zakon. Ta med drugim prinaša novosti glede postopka izdaje gradbenega dovoljenja in možnost gradnje objektov, ki nimajo vpliva na okolje, že po dokončnem gradbenem dovoljenju, ne šele po njegovi pravnomočnosti. Po uvedbi digitalnega poslovanja na tem področju, kar se bo zgodilo v letu 2024, plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak se ga bo odmerilo pred začetkom gradnje. DZ je sicer v drugi obravnavi sprejel dopolnilo dela opozicije, po katerem bi bilo plačilo komunalnega prispevka pogoj za prijavo začetka gradnje objekta. Namen novega gradbenega zakona je po pojasnilih državnega sekretarja na ministrstvu za okolje in prostor Bojana Purga zmanjšati administrativna bremena in pospešiti trajnostni gospodarski razvoj v Sloveniji. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke, mogoče bo hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Tako kot predlog zakona o urejanju prostora besedilo gradbenega zakona nadaljuje s procesom digitalizacije podatkov, postopkov in spremljanja izvajanja. Zakon bo začel veljati 31. decembra 2021, uporabljati pa se bo začel 1. junija 2022. Tako se zagotovi, da bosta skupaj z zakonom o urejanju prostora začela veljati in se uporabljati istočasno. Obdobje do začetka uporabe daje vsem udeležencem pri graditvi dovolj časa, da se z novimi rešitvami spoznajo, nanje pripravijo, vladi in ministrstvu pa čas, da pripravita nujne podzakonske akte, ki novi gradbeni zakon spremljajo in brez katerih sistem ne more delovati.