Posameznike vabijo, da se naučijo ohraniti zdravo tehnološko-humano interakcijo. Želijo jih prepričati, da nekaj ur v vsakem mesecu namenijo digitalnemu detoxu za izboljšanje zdravja. Glavna misija gibanja je Izklopi in Vklopi (zmanjšaj uporabo tehnologije, vzpostavi ravnotežje, povečaj osebne stike, izboljšaj počutje in se osredotoči na mentalni wellness).

Pobudnica gibanja je dr. Rekha Chaudhari, ki je na pomen digitalnega detoxa prvič opozorila pred petimi leti - z namenom, da se dvigne zavest o nenapisanih posledicah prevelike uporabe tehnologije in socialnih medijev. Rastoča in izredno agresivna raba tehnologije v vseh sferah našega življenja poleg drugih težav vpliva na mentalno zdravje, zato je dan digitalnega detoxa nujno potreben za dvig zavedanja po celem svetu in zahteva pozornost svetovnih voditeljev.

»Zaradi navedenih karakteristik in usmeritev, ki jih v veliki meri izpostavljamo tudi s programi za dobro počutje v slovenskih naravnih zdraviliščih, smo se odločili gibanje podpreti. V številnih slovenskih naravnih zdraviliščih prav tako nagovarjajo k digitalnemu detoxu in imajo za to pripravljene tudi programe, saj naj bo eden od ciljev bivanja v zdravilišču tudi več posvečanja drug drugemu in samemu sebi, » je pojasnil direktor SSNZ Iztok Altbauer, ki je ambasador Svetovnega dneva digitalnega detoxa.