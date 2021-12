Ema: Cepljenje s poživitvenim odmerkom varno in učinkovito že tri mesece po prvotnem cepljenju

Cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 je varno in učinkovito že tri mesece po prvotnem cepljenju, je danes sporočila evropska agencija za zdravila (Ema). Pojasnili so še, da zaenkrat kaže, da so okužbe z novo koronavirusno različico omikron "večinoma blage", poroča francoska tiskovna agencija AFP.