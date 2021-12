Slednji bodo morali po besedah Mücksteina predložiti potrdilo zdravnika, medtem ko je glede nosečnic izpostavil, da je cepljenje zanje, čeprav ne bo obvezno, »izrecno priporočeno«, tudi s strani zdravstvene stroke.

Štirikrat na leto bodo v Avstriji organizirali t. i. cepilne dneve, ko se bodo morali vsi, za katere velja obvezno cepljenje, cepiti ali pa v centralni cepilni register vnesti utemeljen razlog, zakaj tega niso storili. Prvi tak dan bo 15. marca, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tiste, ki nič od tega ne bodo storili, bodo čakale denarne kazni v višini do 3600 evrov, odvisno od višine njihovih prihodkov. Tisti, ki se bodo namesto za običajen odločili za skrajšan postopek, bodo morali plačati 600 evrov kazni. Zakon o obveznem cepljenju bo predvidoma v veljavi do konca januarja 2024, a to se lahko še spremeni.

Dogovor poleg vladnih ljudske stranke (ÖVP) in Zelenih podpirajo tudi opozicijski socialdemokrati (SPÖ) in stranka Neos, še poroča APA. Kot je poudaril ministrica Edtstadler, to nikakor ni samoumevno in odraža široko strinjanje, da je splošna obveznost cepljenja potrebna, če se želi Avstrija končno izviti iz primeža pandemije. Cilj je zaščita javnega zdravja z učinkovitimi in sorazmernimi sredstvi, kar cepljenje je, je dodala.