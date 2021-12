Od začetka sneženja so gorenjski policisti obravnavali sedem prometnih nesreč z gmotno škodo in več zdrsov tovornih vozil. Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, je v Podvinu voznica zapeljala s ceste. Na cesti Lesce-Bled sta udeleženca trčila zaradi prekratke varnostne razdalje.

Na avtocesti pri Radovljici in v Škofji Loki sta voznici nesrečo povzročili zaradi neprilagojene hitrosti vožnje. V Škofji Loki se je vozilo prevrnilo v potok, pomagali so domačini. Omenjene nesreče so se v sredo zvečer zgodile okoli 18.30, v razmiku nekaj minut. Uro kasneje sta dva udeleženca trčila v Šenčurju. Ponoči pa se je nesreča zgodila še na avtocesti pri Brniku in na območju Tržiča. Težave tovornih vozil pa so policisti obravnavali na avtocesti.

Od začetka sneženja do šeste ure danes so policisti na območju Policijske uprave Maribor obravnavali 12 prometnih nesreč z gmotno škodo, dve prometni nesreči, v katerih sta se dve osebi lahko poškodovali, in eno prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba hudo poškodovala.

Gre za 59-letnega moškega, ki je vozil osebni avtomobil po zasneženem ravnem vozišču glavne ceste iz smeri Slovenske Bistrice proti Ptuju. Pri Šikolah ga je zaneslo in je trčil v nasproti vozeče tovorno vozilo. Iz ukleščenega vozila so ga rešili gasilci, z reševalnim reševalnim vozilom pa so ga prepeljali v ptujsko bolnišnico.

Več prometnih nesreč tudi na Celjskem Zaradi snežnih razmer so od srede zvečer več prometnih nesreč z gmotno škodo in več zdrsov tovornih vozil obravnavali tudi na Celjskem. Zaradi jutranje prometne nesreče na avtocesti med počivališčem Zima in Celje, kjer je voznik tovornega vozila s priklopnikom zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča, pri čemer se je priklopni del vozila prevrnil in obstal na vozišču, je bila avtocesta v smeri proti Celju dobro uro zaprta. Trenutno ponekod za krajši čas promet ovirajo tudi podrta drevesa, so sporočili s PU Celje. Novomeški policisti pa so največ težav v prometu zaradi sneženja pričakovali na cesti Novo mesto-Metlika, kjer je bilo med 3.30 in 9. uro odrejeno izločanje tovornih vozil, pogoje voznikov za udeležbo v prometu pa so nadzirali tudi policisti. V jutranji prometni konici so v zahtevnejših voznih razmerah obravnavali tri prometne nesreče, v katerih je nastala škoda na udeleženih vozilih. Prav tako je na območju Pomurja današnje sneženje poslabšalo vozne razmere, zato pomurski policisti voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji. Na pot se je treba odpraviti pravočasno, z očiščenim vozilom in ustrezno zimsko opremo. Policisti svetujejo vožnjo na ustrezni varnostni razdalji in prilagoditev vožnje razmeram na cesti. Sicer so pomurski policisti danes dopoldan obravnavali osem prometnih nesreč z gmotno škodo.