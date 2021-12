V Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 24.979 prebivalcev. Sedemdnevno povprečje znaša 1566, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1185.

Število aktivnih okužb je bilo v sredo za 987 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 63. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 46.

V slovenskih bolnišnicah je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 948 covidnih bolnikov, od tega jih je 248 potrebovalo intenzivno terapijo. Umrlo je še devet covidnih bolnikov. V bolnišnicah je 15 bolnikov manj kot dan prej, 10 manj jih potrebuje intenzivno nego. Najmlajši covidni bolnik na intenzivnem oddelku je star 28 let, na navadnem oddelku pa 19 let, je sporočila vlada.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.236.778 ljudi, kar je 59 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.163.988 ljudi oziroma 55 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 65 odstotkov starejših od 18 let in 76 odstotkov starejših od 50 let. S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 333.879 ljudi, kažejo podatki vlade.