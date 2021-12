Gen-I napoveduje 700 novih zelenih delovnih mest do 2030

Skupina Gen-I načrtuje do leta 2030 za naložbe v obnovljive vire, energetsko učinkovitost, hranilnike energije in digitalne platforme nameniti več kot milijardo evrov in ustvariti več kot 700 novih zelenih delovnih mest z dodano vrednostjo nad 100.000 evrov na zaposlenega, so danes napovedali v Gen-I.