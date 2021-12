O tem, da se utegne Golob politično aktivirati, smo v Dnevniku poročali v sredo v članku Zorana Potiča. Tam je Golob izjavil, da glede odločitve o njegovi politični aktivaciji »še nismo tam«, ampak so se stvari v zadnjih urah očitno spremenile. Golob je tako včeraj za Delo dejal, da je njegova odločitev o politični aktivaciji dokončna ne glede na to, kako bo odločilo sodišče v Krškem glede vodenja Gen-I (kjer se slednje še vedno lahko odloči, da upošteva predlog uprave Gen-I in Golobu podeli nov direktorski mandat po tem, ko se lastniška bloka v podjetju o tem nista mogla sama sporazumeti). Obdobje, ko si je lahko privoščil politično pasivnost, je po oceni Goloba namreč končano. Aktiviral pa se bo prek gibanja, prek katerega bi rad povezal različne akterje in zagotovil, da bo imela civilna družba bistveno večjo vlogo pri nagovarjanju ljudi za volitve, predvsem pa pri spreminjanju politične kulture v državi.

»Nisem v kontaktu z nobeno stranko, ne na levi in ne na desni, saj je obstoječa strankokracija eden glavnih problemov Slovenije. Upam, da se bodo civilna gibanja povezala prek skupne platforme, tako je mogoče ustvariti široko gibanje, ki bo imelo za cilj spremembe politične kulture v Sloveniji. Da bomo lahko živeli v normalni državi, ki bo imela normalno politiko,« Golob razkriva svoje načrte. Pri doseganju končnega cilja ne izključuje ničesar. Tudi kandidature na prihodnjih parlamentarnih volitvah ne. »Glavni namen gibanja je sprememba politične kulture, če se bo treba opredeljevati glede političnega sodelovanja po volitvah, pa naj povem, da je sodelovanje mogoče z vsemi, s katerimi delimo enake vrednote,« je napovedal za Delo.

Golob pri Zorčiču Kot rečeno, je Robert Golob v sredo na vprašanje Dnevnika, kakšne so možnosti za vstop v politiko, sicer ponovil, da je zanj ključna zgodba Gen-I, zlasti razvoj družbe in njena prihodnost. Je pa bilo zanimivo, da se je Golob, potem ko se je v ponedeljek udeležil seje komisije za nadzor javnih financ, ustavil tudi pri predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču, smo poročali. Kolikšen pomen je bilo mogoče pripisati srečanju Zorčiča in Goloba v prostorih DZ (prišel je tudi razrešeni direktor Elektra Ljubljana Andrej Ribič), v tistem trenutku še ni bilo mogoče vedeti. Dobro obveščeni krogi so menili, da je Zorčičeva vloga v slovenski politiki prešibka, da bi lahko odigral pomembnejšo vlogo, zato je bilo mogoče razumeti njuno srečanje bolj kot kurtoazni dogodek, ki bi ga lahko predsednik državnega zbora izkoristil za krepitev svoje politične opcije, potem ko se je odločil, da se ne bo pridružil nobeni stranki iz koalicije Kul. A da bi se Zorčič in Golob pogovarjala zgolj o cenah energentov, tudi ni najbolj verjetno, dodajajo dobro obveščeni viri. Zorčič je v ponedeljek pojasnil, da nov projekt, ki ga oblikuje s sodelavci, ni namenjen temu, da bi bil konkurenca strankam v opoziciji oziroma strankam iz koalicije Kul, ampak »da bi imel vpliv na tiste, ki v tej politični ponudbi ne vidijo perspektive«. Danes pa je Golob svoj pogovor z Igorjem Zorčičem, predsednikom državnega zbora in nekdanjim članom SMC, za Delo pojasnil tako, češ da se je z njim srečal na Zorčičevo povabilo. »Bil sem v državnem zboru in vabila pač nisem mogel zavrniti,« pravi.