Tamanaha je v sredo zjutraj splezal na drevo, ki sicer ni pravo drevo, ampak okrog 15 metrov visoka umetna skulptura, in ga zažgal s papirji, ki jih je imel pri sebi. Ogenj se je razširil na druga manjša drevesa, ki so bila del instalacije.

Tamanaha se je umaknil na varno in od daleč opazoval svojo stvaritev. Pri tem so ga opazili varnostniki, ki so ga takoj naznanili policistom, ti pa so ga aretirali. Hitro so ga obtožili požiga, brezobzirnega ogrožanja, kriminalnega motenja posesti in še kupa drugih zadev.

Sumijo ga, da je skušal najprej uničiti pravo božično drevo pred Rockefellerjevim centrom, kjer je sedež televizije NBC, vendar ni mogel zraven, zato si je izbral lažjo tarčo.

Televizija Fox, ki je je za božično razstavo pred svojim poslopjem plačala pol milijona dolarjev, obljublja, da bo ta znova postavljena še pred božičem.