Po napovedih agencije za okolje bo danes občasno še rahlo snežilo, na Primorskem deževalo, v petek pa bo suho. V Kranju je snežna odeja debela 24 centimetrov, na Cerkniškem jezeru 23, v Idriji in Kočevju 21, v Ljubljani in Šmartnem pri Slovenj Gradcu 20, v Mariboru 13, na Ptuju in v Celju 12, v Novem mestu in Postojni osem, v Murski Soboti pa tri centimetre. Pojavlja se tudi žled.

Zaradi sneženja je na Koroškem in Štajerskem ponekod bila ali pa je še motena oskrba z električno energijo. Večurno sneženje pa je povzročilo tudi nekaj težav v prometu.

Na Gorenjskem je v sredo zvečer in ponoči zapadlo od približno 15 do 40 centimetrov novega snega. Največ ga je padlo na višjeležečih območij. V Ratečah je tako ob 40 centimetrih novega snega snežna odeja debela že več kot 80 centimetrov. Na območju Bohinja je padlo okoli 30 centimetrov snega, nižje na Gorenjskem pa okoli 20.

Na Koroškem je po besedah vodje cestno-vzdrževalne baze podjetja Voc Celje za Koroško Aleksandra Celana po dolinah zapadlo do okoli 20 centimetrov novega snega, v višje ležečih območjih pa več. Največ snega je zapadlo na območju Črne na Koroškem, kjer je tudi najprej začelo snežiti. Plužno-posipne enote, skupno jih je 12, so na terenu od srede od 19. ure, tako da so glavne ceste oz. državne ceste po Koroškem po njegovih podatkih nekaj po 7. uri splužene in prevozne z ustrezno zimsko opremo, so pa zasnežene, ker še vedno sneži. Splužena je tudi cesta do smučišča Kope, je dodal Celan.

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocest i popolna zapora na razcepu Slivnica iz smeri Šentilja proti Ptuju, torej na podravsko avtocesto, kjer je prav tako delno oviran promet. Daljši zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani; med Dramljami in priključkom Celje vzhod je po podatkih prometnoinformacijskega centra zaprt vozni pas zaradi zdrsa tovornega vozila. Pot iz Maribora do Ljubljane je tako časovno daljša za več kot dve uri kot ponavadi.

Podrta drevesa, zdrsi s ceste

Kot so za STA pojasnili v regijskem centru Uprave RS za zaščito in reševanje, beležijo nekoliko povečano število prijav dogodkov. Zlasti gre za podrta drevesa, ki jih s cest odstranjujejo cestna podjetja, na pomoč pa so priskočili tudi gasilci. Na manjšem območju Gorenjske, na meji s severno Primorsko v Podbrdu je prišlo tudi do izpada električne energije.

Na Celjskem je zapadlo od 15 do 50 centimetrov snega, v višje ležečih predelih pa še več. Celjska zimska služba je z akcijami na terenu začela še v sredo okoli 18. ure in te še potekajo, je za STA povedal vodja službe Damjan Maček. Dejal je, da je na cestah snežna brozga, vendar so vse ceste na Celjskem prevozne z ustrezno zimsko opremo. Zabeležili so tudi nekaj zdrsov tovornih vozil na Halerjevem hribu in v Mestinju na cesti Celje-Rogaška Slatina, kjer so nastali tudi daljši zastoji, vendar je cesta ta trenutek ponovno prevozna. Sneženje na Celjskem sicer sneženje pojenja, je še ocenil Maček.

Na cesti Velika Kostrevnica-Lupinica v občini Šmartno pri Litiji so gasilci odstranili večje podrto drevo, ki je padlo čez cesto in blokiralo cestni promet. Tudi na cesto Cerkno-Novaki v občini Cerkno je zaradi snega padlo več vej, dreves in poškodovalo telefonsko napeljavo. Gasilci so cesto očistili, vzdrževalci Telekoma Slovenije pa bodo sanirali poškodovano napeljavo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V naselju Jablanica v občini Sevnica je voznik z osebnim vozilo zdrsnil z zasneženega cestišča in obstal na strmini. Gasilci so vozilo zvlekli na cestišče. V naselju Andraž nad Polzelo v občini Polzela je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in pristalo na boku v potoku. Gasilci so vozilo potegnili iz potoka in postavili na kolesa. V obeh primerih ni bil nihče poškodovan.

V naselju Sveta Barbara v občini Škofja Loka je osebno vozilo prav tako zapeljalo s ceste v potok in se prevrnilo. Gasilci so z avtodvigalom vozilo dvignili nazaj na cestišče in odklopili akumulator. Poškodovano voznico so oskrbeli reševalci. V Drstelji v občini Destrnik se je voznik osebnega vozila prevrnil na streho. Posredovali so gasilci, ki so pomagali pri oskrbi in prenosu dveh poškodovanih udeležencev.