Izbira pravega kamina ni lahka naloga. Pomembno je vedeti, kako izbrati najustreznejši kamin, na kaj moramo biti pozorni pri izboru in nakupu, katere lastnosti in prednosti posameznih vrst kaminov je dobro poznati in na kaj moramo biti pozorni pri postavitvi in vzdrževanju kamina, da ne bomo pozneje razočarani. V vsakem primeru je dobrodošel nasvet strokovnjakov, ki se ukvarjajo s pečarstvom in poznajo tako starejše izkušnje kot nove tehnologije.

Pri novogradnjah je priporočljivo že v načrtovanju predvideti prostor za kamin, vendar se ga da vedno vgraditi tudi pozneje, le malo več dela je. Izkušeni mojstri zmorejo to storiti tako, da se po njihovem odhodu sploh ne boste spomnili, kako ste se držali za glavo ob vseh potrebnih gradbenih posegih, ki zagotovijo pravilno vgradnjo in delovanje kamina. Ko se odločate za vgradni kamin, je treba vedeti, ali želite zgolj zmanjšati stroške ogrevanja ali dodatni vir toplote in hkrati izboljšati kakovost udobja bivanja ter prijetno vzdušje ob prasketanju ognja. Kamini namreč lahko pomenijo tudi samostojni način ogrevanja. Med drugim denimo v primerih, ko je za vklop centralnega sistema še prezgodaj. Lahko so v pomoč, ko potrebujemo poleg centralnega še neko dodatno ogrevanje. Pri tem je pomembna izbira kamina ustrezne moči, kar vam bodo svetovali strokovnjaki glede na prostornino in namen kaminskega ogrevanja. Načeloma računamo 1 kW moči za 25 m3 prostora, vendar imajo sodobne hiše zaradi dobre izolacije precej manjše potrebe po moči ogrevanja. Tu igra pomembno vlogo tudi izkoristek kamina, ki je pri boljših večji od 80 odstotkov. Kot pravijo v Pečarstvu Golob , vas kamin s preveliko močjo »ne bo pustil blizu«, ker bo prevroče. Če boste manj nalagali na kurišče, bo več dima in saj kot ognja. Premajhen kamin pa ne bo zadostil potrebam po ogrevanju. Torej je izbira primerne moči in modela kamina zelo pomembna, saj je njegov izkoristek najbolj optimalen, ko lahko polno deluje.

Vrste kaminov

Glede na način ogrevanja ločimo kamine na to, ali gre za izpih toplote ali sevanje. To so lahko toplozračni, akumulacijski ali toplovodni kamini. Toplozračne se uporablja za ogrevanje glavnih bivalnih prostorov in tudi celotne hiše, ogrevanje pa lahko poteka z naravnim kroženjem toplega zraka ali s prisilnim kroženjem s pomočjo ventilatorskega sistema. Akumulacijski kamini kopičijo oddano toploto kurišča v obzidanih šamotnih materialih in jo potem enakomerno prenašajo v prostor, s čimer konkretno podaljšajo čas ogrevanja, in sicer kar 20 ur po končanem kurjenju. Toplovodni kamini za prenos toplote uporabljajo vodo. Kaminski vložek ogreva vodo za centralni ogrevalni sistem, zato se takšne kamine uporablja za celotno centralno ogrevanje hiše, najsi bo kot pomoč obstoječemu centralnemu sistemu ali samostojno.

Akumulacijski vgradni kamin sestavljata kaminski vložek, ki je jedro, in obzidava iz masivnih šamotnih materialov. Če želimo vgradni akumulacijski kamin, je priporočljivo njegovo postavitev načrtovati že med gradnjo. Njegovi prednosti sta klasični videz, ki pričara romantično vzdušje, in možnost vgradnje po meri. Seveda pa zahteva svoj prostor, primerno vzdrževanje in servis po potrebi, a slednje je ob sodobnih kaminih le redko na vrsti. Vgradni kamin omogoča tudi uresničitev lastne ideje za zgraditev edinstvenega kamina. S pomočjo vgradnega kamina lahko sami ustvarite kamin po lastni želji, saj ga lahko vgradite in obdelate po svojih željah.