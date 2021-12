Darja Korez Korenčan: Korak za korakom – covid in bitka za življenje (Založba Forma 7, 2021)

Novinarka in publicistka Darja Korez Korenčan v knjigi Korak za korakom – covid in bitka za življenje opisuje, kako je zbolela za covidom ter kakšne posledice je utrpela zaradi bolezni. Pripoveduje, kako je preživela mučno in dolgotrajno zdravljenje ter kako se je ponovno spoprijela z vsakdanom. Pomembno sporočilo je, da ni obupala, da išče trenutke, ki balzamirajo njeno dušo in srce, ter da si z aktivnostmi – v tem času je ponovno sedla za računalnik in napisala to knjigo – dodaja življenjsko energijo in razbija sivino tega posebnega časa, ki ga živimo. im