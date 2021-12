Na osem let in pol zaporne kazni je bil v Münchnu obsojen 67-letni Horst B., ki mu je tožilstvo očitalo povzročitev smrti iz malomarnosti ter pohabljenje z izvajanjem nezakonitih operacij. Horst je namreč med julijem 2018 in lanskim marcem kastriral osem moških. Ti so sicer prostovoljno legali na njegovo domačo kuhinjsko mizo in se prepustili njegovim rokam, a je sodišče odločilo, da je bila njihova privolitev v mučenje pravno neveljavna. Ker eden od pacientov operacije ni preživel, je tožilstvo Horsta preganjalo še zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti oziroma umora z opustitvijo dolžnega ravnanja po nemškem kazenskem zakoniku. Ob poslabšanju njegovega zdravstvenega stanja mu Horst namreč ni pomagal in ga ni odpeljal k zdravniku. A ker po mnenju sodišča za to kaznivo dejanje ni bilo dovolj dokazov, zanj ni bil obsojen. Tožilstvo je predlagalo trinajst let zapora, obramba sedem.

Skrit za mapo z dokumenti pred fotoreporterji in novinarji je Horst krivdo za več kastracij priznal že na začetku sojenja, povzročitve smrti iz malomarnosti pa ne. Na spletu se je izdajal za zdravstvenega tehnika, reševalca, člana helikopterske ekipe reševalcev, skratka nekoga, ki obvlada skalpel in druge instrumente. V resnici mu je bil kot električarju blizu le izvijač. Pacientom je s skalpelom odrezal moda, zadnjemu, osmemu, pa je poleg testisov marca lani odščipnil še del penisa. Operacija se je zapletla, moški posega ni preživel. Čeprav mu ni pomagal in ga je pustil umreti, se Horst ni čutil krivega za njegovo smrt. Tožilstvo je prepričano, da ga k zdravniku ni peljal samo zato, da ne bi ogrozil svojega posla na črno, pri katerem naj bi zaslužil okoli 4500 evrov. »Njegov vir dohodka je bil ogrožen,« je tožilstvo s koristoljubjem pojasnjevalo opustitev pomoči pacientu. Po smrti moškega je njegovo truplo zapakiral v škatlo in se ga nameraval znebiti. A tega ni storil takoj. Tri tedne kasneje so ga med hišno preiskavo v njegovem stanovanju našli policisti.