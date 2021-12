Kritika knjige Med svetom in mano: Filozofija raztelešenih

Lik in delo afroameriškega pisatelja in borca proti rasni diskriminaciji Jamesa Baldwina (1924–1987) bi morali poznati vsaj tisti, ki ste v zadnjih letih videli filma Nisem tvoj zamorec (I am not your negro) in Šepet nežne ulice (If Beale street could talk). Obe deli, dokumentarec o izkušnji temnopolte osebe v ZDA skozi življenja Malcolma X, Martina Luthra Kinga in Medgarja Eversa ter romantična drama o zaljubljenem temnopoltem paru v Harlemu sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja, sta namreč nastali po Baldwinovi predlogi. In ni naključje, da se je ponovno znašel v družbi nemara malo manj razvpitih, ne pa tudi manj artikuliranih Richarda Wrighta, Sonie Sanchez in Amirija Barake; pesmi in misli iz njihovih del so svojevrsten lirični uvod v esejsko besedilo Med svetom in mano. Ta-Nehisi Coates, ameriški pisatelj in publicist, uveljavljen dopisnik The Atlantica, je v njem popisal doživljanje nikoli izkoreninjenega rasističnega nasilja v sodobni Ameriki in se tudi s formo svojega pisanja približal vzorniku Baldwinu.