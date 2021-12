Dokumentarec o zmagi Janje Garnbert

Včeraj zvečer so v ljubljanski Cukrarni predpremierno prikazali dokumentarni film Stena – vzpon do zlata (The Wall – Climb for Gold), v katerem igra glavno vlogo naša vrhunska plezalka Janja Garnbret. Čustven dokumentarni film odstira zgodbo štirih izjemnih športnih plezalk, ki se soočajo s športnim izzivom svojega življenja, nastopom na olimpijski premieri športnega plezanja na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Film spremlja slovensko športnoplezalno junakinjo Janjo Garnbret, Britanko Shauno Coxsey, Američanko Brooke Raboutou in Japonko Miho Nonaka v obdobju dveh let, od kvalifikacijskega boja za vozovnico za olimpijske igre skozi naporno sezono tekmovanj in treningov, ko se je zaradi pandemije covida-19 čas ustavil in so se olimpijske igre prestavile v leto 2021, do samega vrhunca – olimpijskih iger v Tokiu, na katerih se je Janja Garnbret zapisala v zgodovino kot prva zmagovalka olimpijskih iger v športnem plezanju. Film je režiral Nick Hardie, občinstvo pa si ga bo lahko ogledalo v začetku prihodnjega leta. sta