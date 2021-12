Napovedano eGraditev zamikajo za tri leta

Na ministrstvu za okolje in prostor so se za spremembo gradbenega zakona približno dve leti od njegove uveljavitve odločili zaradi ugotovljene neustavnosti pri postopku rušenja črnih gradenj pa tudi zato, da bi odpravili pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri pridobivanju dovoljenj v praksi. A spremembe so se z vsako različico zakona množile, številne tudi pod vplivom različnih lobijev.