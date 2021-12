Slovenke so na dosedanjih velikih tekmovanjih v prvem delu skoraj vedno poskrbele za skalp katere izmed velesil (dvakrat tudi Rusije na EP 2004 in 2018), a so nato skoraj venomer sledili hudi padci. V Španiji so končno premagale urok skupinskega dela in se uvrstile v drugi del, kjer jih čakajo Rusija, Poljska in Srbija. V skupino I so prenesle dve točki za zmago nad Črno goro, njihove prve nasprotnice Rusinje – tako kot Francija – pa iz skupine B v Llirii maksimalne štiri za zmagi nad Poljsko (26:23) in Srbijo (32:22).

Selektor Dragan Adžić zgolj v superlativih govori o današnjih nasprotnicah. »Rusija je brez dvoma rokometna velesila in vedno se veselim dvobojev z njo. Naše rokometašice že imajo izkušnje z igranjem proti Rusinjam, v zadnjem obdobju v prvi vrsti igralke Krima. Te so v ligi prvakinj odigrale dve sijajni tekmi proti CSKA iz Moskve, ki daje tudi številne reprezentantke. Dobro poznajo iz lige prvakinj tudi igralke kluba Rostov Don, drugega najuspešnejšega ruskega kluba,« pravi črnogorski strokovnjak Dragan Adžić.

Slovenija in Rusija sta se na dosedanjih SP pomerili le enkrat pred davnimi 24 leti. V Nemčiji leta 1997, ko so Slovenke premierno nastopile med svetovno elito, so Rusinje zmagale s 30:27. Selektor Adžić priznava, da so Rusinje danes favoritinje, čeprav imajo pomlajeno in manj izkušeno ekipo. »Naš strokovni štab je že pripravil analize vseh tekmic, ki nas čakajo v drugem delu. Rusinje so absolutne favoritinje tekme in ena izmed reprezentanc, ki kandidira za zlato kolajno. Na tej tekmi lahko popravimo vtis, ki smo ga pustili proti Franciji. To bo tudi ena izmed nalog na naslednjih tekmah, na katerih želimo prikazati bolj umirjeno igro, biti bolj osredotočeni na zadane naloge in na koncu narediti rezultat, s katerim bomo lahko zadovoljni,« se nadeja selektor Adžić.

Rusijo, ki zaradi sankcij mednarodnega olimpijskega komiteja ne sme nastopati z državnimi simboli in svojo himno pred tekmami (uraden naziv reprezentance je ekipa ruske rokometne zveze), kot selektorica vodi 43-letna Ljudmila Bodnjeva. Šele septembra letos je zamenjala Alekseja Aleksejeva, ki je dober mesec prej na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil srebro. V svoji dolgi in bogati igralski karieri je nekdanja najboljša krožna napadalka na svetu kar deset let, od 2003 do 2013, nosila tudi dres Krima. Zdaj bo skušala svojo drugo domovino – ima namreč tudi slovensko državljanstvo – premagati in si še bolj odpreti vrata četrtfinala z reprezentanco, ki je na zadnjih treh velikih tekmovanjih osvojila tri kolajne: srebro na EP 2018, bron na SP 2019 in srebro na OI 2020.

»Želim, da vse igralke pokažejo maksimalno odgovornost, svoje najboljše lastnosti, dobro igro in dostojno zastopajo svojo državo. Za številne igralke je to debi na svetovnem prvenstvu, vendar smo si kot vedno zastavili najambicioznejše cilje,« napoveduje selektorica Ljudmila Bodnjeva, ki je bila kot igralka dvakrat svetovna prvakinja z Rusijo: v Italiji 2001 in Rusiji 2005, ima pa tudi dve kolajni z EP. Popularna »Ljudka« je po koncu igralske kariere začela opravljati delo delegatke EHF, sodeluje pa tudi s Krimom, pri katerem dela s krožnimi napadalkami. »Na vsaki tekmi gremo na zmago in tako bo tudi proti Sloveniji. Zame bo tekma nekaj posebnega, čustvenega, vendar sem pač profesionalka in bom naredila vse, da zmaga Rusija,« dodaja Bodnjeva.