Nepreslišano: Dr. Dušan Mramor, ekonomist

Pred dnevi sem govoril s kolegom ekonomistom Veljkom Boletom, ki je naredil analizo, katere države so lani med epidemijo najbolj učinkovito ekonomsko ukrepale, in jih primerjal s Slovenijo (tako imenovano efficiency frontier analizo). Najboljši sta bili Danska in Irska, ki sta najbolj učinkovito porabili izposojen denar, da sta nevtralizirali negativen vpliv na gospodarstvo. Upošteval je tudi brezposelnost. Mi smo imeli približno 50-odstotno učinkovitost Danske in Irske. Ali drugače povedano, če bi tako učinkovito ukrepali kot Danska in Irska, bi se lahko zadolžili za polovico manj, kot smo se. Avstrija je po teh izračunih še v malo slabšem položaju, saj je z večjo skupno porabo za ukrepe dosegla manjši učinek na BDP in zaposlenost kot mi, Nemčija pa je na boljšem.