»Spoštovani, zaradi spremembe v novem Sklepu v ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor, kjer se ukinjajo strokovne skupine pomočnikov direktorjev, se vam ob izteku vašega mandata člana strokovne skupine iskreno zahvaljujemo.« Tako se začne pismo, ki so ga pred približno mesecem dni iz SNG Maribor prejeli člani strokovne skupine umetniškega vodje tamkajšnje Drame. V njem jih je začudilo več stvari: najprej seveda, da so bili o ukinitvi tega posvetovalnega telesa obveščeni šele novembra, čeprav je bil nov ustanovitveni akt zavoda – ki je bil podlaga za to odločitev – sprejet že junija; predvsem pa, da so bile spremembe sprejete brez širše razprave oziroma vsaj seznanitve tistih stanovskih organizacij, ki so v strokovne skupine predlagale svoje člane.

Zdaj že nekdanji člani omenjene skupine Primož Jesenko, Rok Andres in Tone Peršak so zato vodstvo SNG Maribor prejšnji teden prosili za podrobnejšo utemeljitev omenjene odločitve, pri tem pa izrazili mnenje, da ta pomeni »oženje prostora dialoga« pri oblikovanju umetniškega programa zavoda ter z izključevanjem stroke škoduje preglednosti in strokovnosti njegovega delovanja. Pristojne so tudi pozvali, naj prekličejo »škodljivo spremembo ustanovitvenega akta«, v njihovih stališčih pa jih je podprlo več stanovskih organizacij, denimo Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev, Združenje dramskih umetnikov Slovenije in Društvo gledaliških režiserjev. Direktor SNG Maribor Danilo Rošker jim je pojasnil, da je z njihovimi pomisleki že seznanil ustanovitelja oziroma ministrstvo za kulturo, ki je pripravilo novi statut; odgovor naj bi prejeli v kratkem. Nekaj vprašanj smo na kulturno ministrstvo naslovili tudi mi, a na odziv prav tako še čakamo.

Posvetovalnih teles ni več Za kaj natančno gre? SNG Maribor, največji javni kulturni zavod pri nas, ima precej razvejeno zgradbo, saj združuje več umetniških ansamblov – dramskega, baletnega, opernega, v njem pa deluje tudi simfonični orkester – ter med drugim organizira festival Borštnikovo srečanje, ki je posebna organizacijska enota znotraj hiše. Vsako teh enot vodi pomočnik direktorja za določeno področje, povedano drugače, posamezni umetniški oddelki – torej Drama, Balet, Opera in Festival Borštnikovo srečanje – imajo svoje umetniške direktorje. Te enote pa so imele doslej tudi vsaka svojo strokovno skupino, torej posvetovalna telesa, ki naj bi bila v pomoč posameznim umetniškim direktorjem – sestavljali so jih zunanji strokovnjaki, ki so jih predlagale različne strokovne organizacije. Novi ustanovitveni akt, ki je bil sprejet 18. junija, določa le tri organe zavoda, torej direktorja oziroma direktorico, svet javnega zavoda ter strokovni svet; strokovnih skupin za posamezna umetnostna področja v njem ni več. »Kot direktor sem se lahko zato vsem članom dosedanjih strokovnih skupin zgolj iskreno zahvalil za sodelovanje,« pojasni Rošker. »Ustanovitveni akt pač sprejme ustanovitelj, mi pa delujemo v skladu z njim.« Predstavniki raznih strokovnih združenj so sicer tudi po novem še vedno prisotni v strokovnem svetu zavoda, ki ima devet članov: štirje so iz vrst zaposlenih, po enega člana pa vanj predlagajo mariborska univerza, Kulturna zbornica Slovenije, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije, Društvo slovenskih skladateljev ter Društvo baletnih umetnikov Slovenije.