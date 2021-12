“Vsakemu lahko pogledam v oči”

»Dvakrat sem bil sodno oproščen in to mi zadošča. Vsakemu lahko pogledam v oči in rečem, da z umorom nimam nič, ter živim, kolikor se da normalno,« je na vprašanje, kaj če zaradi zastaranja oprostilna sodba ne bo dočakala pravnomočnosti, odgovoril Milko Novič. Po njegovem mnenju je tožilstvo celoten postopek namenoma vodilo v smeri zastaranja. »Če se že sklicujeta na zastaranje, bi pa tožilko in pooblaščenca oškodovanke vprašal, kaj so počeli sedem let. Sedem let so imeli, da sodišču dostavijo verodostojen in neovrgljiv dokaz o moji krivdi, pa se ni zgodilo nič. Sedem let ni malo, a v tem času niso naredili ničesar. Kaj bi potem v naslednjih 50 letih? Mogoče bi mene zmrcvarili do konca,« je izjavil Novič.