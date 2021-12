Pozor, sezona vlomov v Ljubljani!

Ljubljanski policisti zadnje čase vsak dan poročajo o številnih vlomih v hiše. Iz Pirnič, Medvod, Kamnika, Most, Grosupljega, izza Bežigrada, z Viča in še bi lahko naštevali. Vedno enako: gotovina in nakit pa tudi orodje in kolesa. Škode je za od tisoč do deset tisoč evrov.