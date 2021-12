O neverjetno pretkani goljufiji so včeraj poročali s Policijske uprave Koper. Šest zaposlenih je spletno trgovino (po naših podatkih naj bi šlo za Mimovrste) oškodovalo tako, da so z nekaj preprostimi triki močno znižali cene izdelkom. Ali so jih potem kupili sami ali omogočili poceni nakupe prijateljem, sicer ni znano, pravzaprav pa za kazenski postopek tudi ni tako pomembno. Pomembno je, da so podjetje oškodovali za več kot 200.000 evrov in so tako ovadeni za kaznivi dejanji goljufije in izneverjenja.

In kaj natančno so počeli? Šlo je za šest študentov in redno zaposlenih, ki so delali v obalni poslovalnici oškodovane gospodarske družbe, ki se ukvarja s spletno prodajo. Da gre za sumljive posle, so z notranjim nadzorom ugotovili že v podjetju in poklicali na pomoč kriminaliste. Ti so ugotovili, da so ovadeni pod svojimi imeni, lažnimi imeni ali v imenu tretjih oseb v obdobju od maja 2018 do julija 2020 v spletni trgovini, za katero so sicer delali, oddajali naročila za različne izdelke. In jih naročili tako, da naj bi jih osebno prevzeli. Potem pa jih namenoma niso, pač pa so naročila izdelkov preklicali z nedovoljenim vnašanjem podatkov v informacijski sistem družbe. Nato so te iste izdelke, namesto da bi jih vrnili v skladišče, z nadaljnjim nezakonitim vnašanjem podatkov v informacijski sistem podjetja brez soglasja nadrejenih prenesli v zalogo poslovalnice. In kaj zdaj? Takim izdelkom, ki jih kupec ne pride iskat in tako postanejo odvečna zaloga, podjetje običajno močno zniža ceno, da se jih, po domače rečeno, hitro znebi. No, v koprskem primeru so novo ceno, seveda spet brez soglasja nadrejenih, določili kar prej omenjeni zaposleni. Popusti so znašali od 50 pa vse do 99,97 odstotka.