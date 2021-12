Obletnica kulturnega molka: Ustvarili uporniško kulturno manifestacijo

Dvanajsti dan dvanajstega meseca je za nekdanje in sedanje pevke in pevce Akademskega pevskega zbora Toneta Tomšiča Univerze v Ljubljani pražnji dan. Močan spomin na zadnji koncert predvojnega zbora pod vodstvom Franceta Marolta v Unionski dvorani ima tudi danes 97-letni Božidar Gorjan, takrat skojevec in dijak ljubljanske realke.