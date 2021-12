Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, naj prilagodijo hitrost razmeram na cestah, povečajo varnostno razdaljo ter upoštevajo, da bodo za pot potrebovali več časa kot običajno. Na agenciji za varnost prometa pa voznikom svetujejo, naj se na pot dobro pripravijo.

Uporaba verig je obvezna čez prelaze Predel, Korensko Sedlo, Ljubelj in Jezersko. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta. Na cestah Spodnja Idrija-Ajdovščina in Col-Ajdovščina je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike, so zapisali na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

V predoru Karavanke so zaradi vremenskih razmer predčasno končali z deli. Promet bo zato izmenično enosmerno potekal zopet od prihodnjega ponedeljka do petka.

Po napovedih meteorologov naj bi v Julijskih Alpah zapadlo do pol metra snega, na območjih med Gorenjsko in Notranjsko ter v višjih legah severne Primorske pa do 30 centimetrov. Med Primorsko in Notranjsko je možnost pojavljanja žleda. Povišala se bo tudi gladina morja, ki bo poplavljalo nižje ležeče dele obale.

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes in četrtek za velik del države izdala oranžno vremensko opozorilo.