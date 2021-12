Med posedanjem za mizo pred praznično hiško smo zmotili mlad par iz Avstrije. »Pri nas je javno življenje že nekaj časa zaprto in sva si zaželela malce druženja in prazničnega utripa. Privoščila sva si čaj in pravo slovensko malico. Zelo uživava na svežem zraku in v lepotah Ljubljane, ki sva jo prvič obiskala,» je povedal Sasha. Da sta imela z dekletom Christino srečo in da so gostinci na Pogačarjevem trgu prav ta dan znova začeli streči hrano in pijačo, nista vedela, zato sta prijetne skupne trenutke s še večjim veseljem delila na facebooku.

»Zelo sem razočarana. Vse je prepovedano, ne sme se jesti, ne sme se piti. Človek sploh nima občutka, da je december,« se je jezila Milena iz Bežigrada, ki pozno popoldne še ni vedela, da so hišice ponovno odprte. Tudi ko smo Darjo iz Most seznanili s tem, da si je spet dovoljeno omisliti hrano in pijačo na prazničnih stojnicah, je bila prijetno presenečena. »Zdaj šele vidim. Saj se res nekaj dogaja. To je pa lepa novica. Kar takoj si bova s prijateljico privoščili kuhan džin in vino!« je sklenila. »Zelo sem pogrešala praznično vzdušje in druženje s prijatelji ob kuhanem vinu, in vesela sem, da nam bo to v prihodnje končno uspelo realizirati,« je bila vesela tudi Anastazija.

»Če imajo pravno podlago za vnovično odprtje prazničnih hišk, naj bodo odprte. Želim si le, da bi se zaradi tega okužilo čim manj ljudi. O tem, kaj se lahko počne in kaj ne, pa naj odločajo drugi,« meni Borut iz Ljubljane. Prodaja pečenega kostanja se mu ne zdi sporna, saj gre za jed, ki jo pojemo na poti, pravi, bolj sporna se mu zdijo množična druženja. Kuhanega vina na stojnicah si letos ne bo omislil, saj se je odločil, da se bo v letošnjem decembru alkoholu izogibal, morda se bo v manjši prijateljski druščini podal le na ogled praznične razsvetljave.

Gostinci so v sredo zgodaj dopoldan hiteli s pripravami na odprtje. Bili so seveda navdušeni. »Zdi se mi super, da lahko spet delamo. Ko smo bili tri dni zaprti, sem bila doma precej zagrenjena. Veselo novico o vnovičnem odprtju praznične hiške mi je šef po telefonu sporočil okoli pol enajste ure in takoj sem odhitela na delo, kjer smo z ekipo začeli pripravljati stojnico. Treba je bilo pomiti posode, skuhati vino, pripraviti kozarce, nakupiti kruh v pekarni in meso pri mesarju… Vse smo delali na novo, kot da bi prvič odpirali stojnico. O tem smo obvestili tudi znance in prijatelje, nihče ni vedel, da spet obratujemo,« je povedala Bojana Janož.

»O zeleni luči glede vnovične prodaje so nas danes obvestili iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice in takoj smo se vrgli na delo. To je bil za nas prijeten stres, a smo seveda veseli, da lahko spet delamo. V minulih dneh smo imeli namreč kar precej škode, saj smo morali zavreči velike količine mletega mesa, ki je hitro pokvarljivo,« je pojasnil šef hiške Prva šansa David Šestič.