Tudi zato sta na področju nege in kozmetike v porastu vračanje k naravi in skrb za zdravje. Pa vendar se sorazmerno s trendom rasti zanimanja za naravne negovalne izdelke porajajo tudi vprašanja o tem, kaj sploh je naravno, biološko in ekološko.

»Izkušnje iz živilske industrije so na trenutke izjemno slabe in vnašajo dvom tudi na vsa druga področja filozofije 'nazaj k naravi'. Zmeda najpogosteje nastane tam, kjer se potrošnik o prestopu k naravnejšim izdelkom šele odloča. Zato je zelo pomembno, da proizvajalci izobražujemo in odkrito govorimo o vsem, kar klasificira naše proizvode. Kupcev se ne sme zavajati, naravno kozmetiko pa mora opredeljevati iskrenost,« je jasna Darja Blatnik, lastnica blagovne znamke Moika, ki temelji na prepričanju, da je največ, kar lahko ponudimo svoji koži od zunaj, skrbno zasnovana naravna in preprosta nega.

Po njenih besedah bi se tako lahko na primer izognili tudi nevarnemu početju potrošnikov, ki za zaščito pred soncem uporabljajo zgolj olje malinovih semen, ker so nekje prebrali, da ponuja zaščitni faktor 50, kar pa je seveda povsem napačno in zavajajoče. »Druga težava oziroma izziv, na katerega neizogibno naletim pri potencialnih uporabnikih, je, da zaradi poplave nestrokovnih informacij na spletu ter pretiranega romantiziranja in pripisovanja čudodelnih lastnosti posameznim surovinam, ki se ob uporabi izkažejo za mnogo manj učinkovite, pade senca dvoma na vse strokovno in skrbno oblikovane izdelke, ki skupaj dejansko tvorijo učinkovito celoto,« opozarja Blatnikova. Pravi, da slovenski potrošnik ni neumen in je prav, da dvomi. S tem ponudnike sili k temu, da so vedno boljši in čedalje bolj argumentirano predstavljajo vsebino svojih izdelkov.

Naravna nega je odločitev »Na slovenskem trgu je v naravni negi vsekakor velik potencial, a imamo tisti, ki naravo tudi dejansko prelivamo v stekleničke, še ogromno dela,« razloži sogovornica. Katere pa so bistvene značilnosti naravnih kozmetičnih izdelkov in izdelkov za nego? »Skupni imenovalec odzivov naših uporabnikov so sveža olja, skrbno pripravljeni hidrolati, živahna eterična olja in močno koncentrirani izvlečki rastlin na višku njihove vegetacije, prepleteni z modernimi znanji in aktivnimi učinkovinami, ki tvorijo drugačne izdelke, dajejo občutek živosti, nosijo polno asociacij na pretekle izkušnje z naravo in nas z njo povežejo na nezavedni ravni. Take izdelke koža izjemno hitro vzljubi. Ne pozabimo, da je koža odraz dogajanja v naši notranjosti. Ob ustrezni in kakovostni negi poskrbimo za dobro kondicijo duha in telesa,« odgovarja Blatnikova. Njenim negovalnim produktom so se na prodajnih policah nedavno pridružile tudi vrhunske dišavne mešanice, pod katere se podpisuje parfumeristka Martina Vatovec, ki se je ob študiju aromaterapije, zeliščarstva in naravne kozmetike zaljubila v ustvarjanje parfumov. »Sledila so obsežna izobraževanja na Hrvaškem, v Italiji, Franciji, Izraelu, Kanadi in Združenih državah Amerike. Ves čas so se rojevale različne parfumske kreacije, ki sem jih med nabiranjem novih znanj ves čas nadgrajevala, preoblikovala, nekatere celo opustila,« pove Vatovčeva in doda, da so se izluščili štirje vonji s povsem različnimi značaji, izbrane mešanice pa imajo izjemno aromaterapevtsko moč in močno vplivajo na naše razpoloženje.

Dišave za uravnavanje razpoloženja Pri izdelavi parfumov je potrebno ogromno znanja, vztrajnosti in vaje. »Zelo dobro je treba vedeti, katere naravne sestavine združevati, da parfum traja čim več časa. Prednost ustvarjanja naravnega parfuma je, da so njegove osnovne sestavine, kot so eterična olja, izjemno kompleksne spojine in zelo lepo dišijo že same po sebi. Enostavni naravni parfumi lahko vsebujejo le tri eterična olja, vendar je parfum v pravem pomenu besede sestavljen iz mnogo več komponent,« razloži parfumeristka. Pri sintetičnih parfumih, pojasni, ima ena sestavina le eno komponento, pri naravnih parfumih, kjer se kot sestavine uporabljajo eterična olja, pa lahko zgolj ena od teh sestavin vsebuje več kot 50 komponent. »Parfumer, ki ustvarja sintetične parfume, mora torej poznati veliko več osnovnih sestavin, ki pa so proizvedene v laboratoriju. Naravna parfumeristika pa je mnogo bolj intuitivna, saj so surovine botaničnega parfumerja del narave in je z njimi veliko bolj povezan. Poznavanje rastlin, iz katerih se dišavne surovine pridobivajo, pa omogočijo lažjo predstavo končne kombinacije parfuma.« Bistvo naravnih parfumov je njihova naravna kompleksnost, ki ima izjemno aromaterapevtsko delovanje. Povsem naravni vonji iz čistih aromatskih sestavin vplivajo na naše razpoloženje in na naše počutje. »Z njimi lahko uravnavamo razpoloženje, si pričaramo počutje, ki ga želimo. Prav s tem namenom so nastali parfumi, ki odgovarjajo na vprašanje, kako se počutiš danes,« razloži Vatovčeva. Njena kolekcija obsega tri parfume: cvetlični parfum Počutim se ženstveno, ki temelji na vrtnici, parfum Širim radost, v katerem prevladujejo živahni citrusi, ter parfum Ljubim se, v katerem prevladujejo vanilja, kardamom, koriander, jasmin in vrtnica.

Namesto zobne paste tabletke Na sveže in organsko stavijo tudi Lushu, kjer učinkovite kozmetične izdelke izdelujejo iz svežega organskega sadja in zelenjave, najboljših eteričnih olj in varnih sintetičnih spojin. V podjetju ne podpirajo in ne izvajajo testiranj na živalih, svoje ročno izdelane produkte testirajo na ljudeh in jih večinoma prodajajo brez embalaže oziroma v embalaži, ki se reciklira. Namesto zobne paste ponujajo zobne tabletke, serum za obraz ali šampon za lase je na voljo v obliki trde ploščice, ki se v stiku s kožo oziroma lasmi stopi v nežno teksturo, posebne so tudi želatinaste maske za obraz. V prazničnem času so otroci najbolj navdušeni nad »plastelinom«, ki nadomesti običajne gele za prho, božično obarvanimi kopalnimi bombicami in dišečo penečo kopeljo.