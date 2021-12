Pred nami je čas, ko se za mizo zbere vsa družina, čas, namenjen druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Zato naj bodo tudi letos prazniki, ki jih bo večina preživela doma, še toliko bolj v znamenju družinske sreče, zadovoljstva in veselja.

Zadnje dni v letu diši po praznikih še zlasti v kuhinji mame Sonje Jezeršek. Koliko potic je že spekla v svojem življenju, se niti ne spominja več. Njeni gibi rok nakazujejo leta in leta prakse v kuhinji, zamišljen obraz pa že vnaprej odgovarja na v mislih zastavljena vprašanja večine gospodinj: »Bo okusna? Se bo dobro spekla? Bo imela na sredini luknjo?« Če kdo, potem je Sonja Jezeršek prava mojstrica peke potic. Orehi, lešniki, med, rozine, ocvirki, smetana, mak in vse druge sestavine so vedno skrbno izbrane. Le najboljše, saj Jezerškova prizna, da ima izjemno strahospoštovanje do potice. Morda jo tudi zato peče šele zadnjih nekaj let. Svojo strast do potice je odkrila ob soustvarjanju monografije Potice iz Slovenije avtorja Janeza Bogataja, v kateri ne manjka slikovitih fotografij potic, ki jih je za namen fotografiranja spekla prav mama Sonja, kot ji pravijo njeni domači.

Dobra doma narejena potica je praktično nepogrešljiva na praznično okrašeni mizi. Pogosto se recepti prenašajo iz roda v rod, sodobne gospodinje pa rade poprimejo tudi za nove, vendar preverjene recepte. Še vedno pa, kot pravi Sonja Jezeršek, je najpomembnejše, da se priprave in peke potice lotite z ljubeznijo. Tudi sama potico največkrat speče za svojo družino ali prijatelje, pove, da tudi njej kdaj ne gre vse kot po maslu, in takrat jo domači potrepljajo po rami in potolažijo z besedami: »Če ni lepa, je pa dobra.« Do zdaj še noben kos potice ni ostal pozabljen na krožniku.

Vsaka gospodinja, ki da kaj nase, bi se morala ponašati s svojo potico, a kaj, ko nekaterim kljub trudu, nasvetom in natančnemu sledenju receptu nikakor ne uspe. Zato Sonja Jezeršek na kuharskih tečajih v Akademiji Jezeršek poskuša dokazati, da je strah odveč. Da priprava testa za potico, okoli katerega je spletenih toliko zgodb, sploh ni tako zahtevna, kot si mnogi mislijo. »Testa za potico ni treba stepati s kuhalnico, kot na primer za krofe. Gnetemo ga z rokami, da ga občutimo, da na otip vemo, kdaj je pravo. Zato naj bo moka ostra, saj je bolj sipka in jo bomo lažje zamesili,« med drugim svetuje mojstrica.

A ker je včasih vseeno potrebne vsaj malo pomoči, si lahko v spletni trgovini Jezeršek e-catering naročite paket z vsemi potrebnimi sestavinami za peko orehove potice. Brez strahu, mojstrica Sonja Jezeršek vas ne bo pustila nepripravljenih. Poleg recepta, ki ga dobite priloženega v paketu z vsemi potrebnimi sestavinami, si ga lahko naložite tudi na njihovi spletni strani (www.jezersek.si). Prav tako 20-minutni videoposnetek, v katerem vas mama Sonja v družbi Luke Jezerška vodi po korakih do izdelka, ki vam bo upravičeno v ponos.

Če vam v zadnjih tednih pred praznikih za peko potice zmanjka časa, nikar ne odlašajte in si tradicionalno potico naročite kar na dom. Čeprav je ravno orehova potica v očeh mnogih najbolj značilna za božične praznike, si lahko pri Jezerškovih zaželite in tudi naročite potico iz orehov, orehov in rozin, slivovo in makovo. Dostava oziroma prevzem predhodno naročene potice bo mogoč od 21. do vključno 24. decembra do 14. ure. vl