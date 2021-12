Le slabo uro vožnje iz prestolnice obiskovalce pričaka praznično okrašen Mozirski gaj. Že šesto leto zapored privablja ljubitelje prazničnega vzdušja, ki ga ustvarja na tisoče barvnih lučk – letos so jih v parku prižgali kar 1,7 milijona, popolnoma novo zgodbo pa je tudi tokrat spisala Ana Bertić. »V čarobnost zaljubljena Bertićeva je z ekipo Iz Mozirskega gaja letos že šesto leto pripravila Božično bajko Slovenije, novo svetlobno zgodbo je ustvarjala praktično vse leto,« je pri vhodu v park, ki ga krasi ogromen adventni venec, povedala vodja odnosov z javnostmi v Mozirskem gaju Maja Horvat.

Hudomušne vile in nerodni Božiček

Izkušenj pri ustvarjanju božične čarobnosti Ani Bertić ne manjka. Horvatova med pogovorom pove, da je Bertićeva pred desetletjem na Hrvaškem že ustvarila uspešno Božično bajko pri Čazmi, ki se zdaj imenuj Salajland. Po letih ustvarjanja v istem prostoru pa je imela dovolj, saj je potrebovala nov prostor in nove izzive. »Spogledovala se je tudi s tujino, a smo veseli, da jo našla Mozirski gaj in v parku tudi ostala,« je povedala Horvatova in dodala, da ji je v vseh šestih letih uspelo vsako leto navdušiti z novo in povsem drugačno zgodbo.

Park, ki se ponaša s številnimi potkami in tradicionalnimi objekti ob njih, so v drugi polovici oktobra zaprli. Takrat se vanj namreč preseli Bertićeva s svojo ekipo. Prav nič ni bilo težko verjeti besedam Horvatovi, da ekipa praktično mesec dni in pol okrašuje park. »Veliko je fizičnega dela in ekipa od šest do osem ljudi dela praktično ves dan,« je povedala in dodala, da bo treba januarja, ko bodo luči ugasnili, vse lučke tudi sistematično pospraviti. »Kar po navadi vzame kar tri tedne dela.«

Že prvo leto je park krasilo pol milijon lučk, nato so jih vsako leto dodajali. »Letos tako park krasi 1,7 milijona lučk. V načrtu je, da bomo ob deseti obletnici Božične bajke Slovenije prižgali dva milijona lučk,« še pove sogovornica, ki nas pospremi mimo razmetanih in osvetljenih daril. »Božiček je bil na ovinku prehiter in s sani so mu popadala darila. A nam jih je uspelo pobrati. Ker se v parku dobro počuti, si je tu ustvaril začasen dom,« nas je s hudomušnim tonom pospremila mimo zabavnih ter barvitih vil do ene od desetih točk, ki kot celota ustvarjajo letošnjo zgodbo parkovne praznične okrasitve. »Še naslednji konec tedna, 11. in 12. decembra, bo park obiskal Miklavž, 18., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. december pa se bodo otroci razveselili obiska Božička,« je povabila sogovornica, a dodala, da upajo, da se ukrepi ne bodo podobno kot lani zaostrovali. »Lani smo imeli precej nizek obisk. Smo pa leto prej zato sprejeli rekordnih 35.000 obiskovalcev v času Božične bajke.«