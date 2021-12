»Fantastično! Prvega dne in prvega zavoja ne pozabiš do konca sezone,« je v smehu povedal Jernej Kuntner, ki je poleg smučarja Jureta Koširja eden od ambasadorjev smučišča Krvavec. »Priznam, da smučk še nisem pripravil na novo sezono, saj me je povabilo direktorja Janija Janše na današnje odprtje smučarske sezone presenetilo. Letos sem končal sezono 18. maja, deset dni pred uradnim koncem,« je povedal Kuntner, ki se je tudi pohvalil z odlično kondicijo. »Že leto dni in pol pridno treniram, tako da je bilo narediti prve zavoje po krvavških 'rebrcih' čisti užitek,« je dodal ob šestsedežnici Vrh Krvavca, ki so jo ob 8.30 pognali skupaj s štirisedežnico Tiha dolina.

Začetka smučarske sezone kar nekaj tednov pred božičnimi počitnicami se je razveselila tudi družina iz Kranja, ki je za to priložnosti sinu podpisala opravičilo v šoli. »Mama je bila malo bolj trmasta, pa sva jo z očetom na koncu le prepričala, da smo lahko danes vsi skupaj tukaj,« je povedal Nejc in dodal, da mu ni bilo težko vstati uro prej, kot bi sicer za v šolo. Kajti že pred osmo uro zjutraj se je parkirišče pod krožno kabinsko žičnico hitro polnilo. Pred stopnicami na plato pred blagajnami se je nabrala krajša vrsta smučarjev. Treba je bilo iti mimo nadzornika, ki je preverjal pogoj PCT in opozarjal na nujnost uporabe maske FFP2 v kabini. Tistim, ki so mislili, da bo tudi letos zadoščal le šal čez usta in nos, je masko tudi podaril. Masko je mogoče za pol evra kupiti tudi na blagajni.

Do božiča bodo odprli vse naprave

Le slabo uro po tistem, ko se je smučar v vrsti za na šestsedežnico na glas pošalil »Jože, požen', mi smo pr'pravljen'«, se je megla na smučišču razkadila in Krvavec je dejansko zasijal kot v snežni pravljici. »Tako kot danes, ko je veliko snega in veliko nasmejanih obrazov, si želimo tudi naprej normalne življenjske pogoje za obratovanje smučišča,« je povedal lastnik smučišča Jani Janša in dodal, da so trenutni pogoji na progah odlični. Hkrati je priznal, da so se v tem letu vsi marsičesa naučili. »Pohvalno, da je vlada prisluhnila upravljavcem in postavila pogoje dela, ki so sprejemljivi. V zaprtih vozilih, pri nas gre za krožno žičniško napravo, so potrebne maske FFP2, pogoj PCT pa je praktično že del našega vsakdanjika,« je povedal in dodal, da je najbolj pohvalno morda ravno to, da niso zreducirali kapacitet na smučišču. Da bi se izognili čakanju v dolini, so za preverjanje pogoja PCT zaposlili tri honorarne nadzornike. »Tega žičničarji ne bodo počeli, saj imajo nalogo voziti naprave. Jasno pa je, da bodo občasno na smučišču tudi nadzorniki,« je pripomnil sogovornik

Da je smučišče odlično pripravljeno, je potrdil vodja krvavškega smučišča Aleš Rebernik, ki se je pohvalil z dober meter debelo snežno odejo. »Približno 70.000 kubičnih metrov tehničnega snega smo zmešali z naravnim snegom, postopoma do konca božiča bomo odprli še vse proge in žičniške naprave,« je povedal Rebernik in omenil, da bosta do konca tedna delovali le štirisedežnica Tiha dolina in šestsedežnica Vrh Krvavca. Ta konec tedna bodo odprli še dvosedežnici Njivice 1 in 2 ter Zvoh. Do božičnih praznikov in šolskih počitnic pa naj bi odprli vse naprave na Krvavcu.