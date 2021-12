Na vprašanje predsednika komisije Rudija Medveda (LMŠ) o trenutnem stanju je Olaj dejal, da je zelo zadovoljen, da je Slovenija najbolj varna država v EU, glede na globalni mirovni indeks pa se med 167 državami uvršča na visoko peto mesto. Tekoči statistični podatki pa izkazujejo nadpovprečne rezultate na vseh pomembnih segmentih policijskega dela, je navedel.

Po rezultatih merjenja razpoloženja, pri katerem je sodelovalo nekaj manj kot 3000 policistov, pa so ocene v policiji boljše kot doslej na vrsti segmentov, med katerimi je izpostavil segmente plač in ugodnosti, vodenja in organiziranja dela, medsebojnih odnosov, delovnih razmer in tudi integritete vodje.

Glede izdanega opomina vodjema sindikatov pa je med drugim dejal, da je večkrat pozval k umirjeni retoriki in da policija ni dolžna trpeti povzročanja moralne škode.

Na vprašanja o spremembi zakonodaje, po kateri so direktorji policijskih uprav in načelniki policijskih postaj postali vršilci dolžnosti, je Olaj poudaril, da je spremembe zakona sprejel zakonodajalec, te veljajo, policija pa jim je zavezana. Zdaj je treba oblikovati kriterije za izbirni postopek, ki jih je s sodelavci že pretehtal, je dejal. Strah v. d. načelnikov, da bodo ob službo, pa je po Olajevih besedah popolnoma neutemeljen.

Po Olajevih besedah tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ohranja svojo avtonomnost kot prej, prepričan pa je, da delajo dobro in da jih aktualna direktorica Petra Grah Lazar vodi dobro, da se "pozna njena akademska širina".

Na vprašanje o prestavljanju kadrov v Tacen je dejal, da v času njegovega mandata »nihče ni bil odstranjen s položaja« in so vse premestitve skladne s predpisi, da pa je njegova naloga upravljanje s kadrovskimi resursi in da zasleduje večjo učinkovitost dela, če se da, pa upošteva tudi želje posameznikov.

Vsaj v času njegovega mandata nihče ni šel v Tacen z nekim sklepom na silo, ampak »je bila tu želja«, nekateri pa so tam že bili, je zatrdil. Poudaril je, da gre za strokovnjake in da je zelo zadovoljen, da so pripravljeni pomagati v izobraževalnem sistemu, ker so najboljši.

Na vprašanje Maše Kociper (SAB), ali je umik tako velike skupine ljudi, ki so delovali na konkretnih postopkih in bili na ključnih položajih, vplival oz. bi lahko vplival na sam potek postopkov, pa je Olaj odvrnil, da rezultati kažejo, da sistem funkcionira in da policija dela dobro.

Sicer pa je bil, kot je dejal, je bil sam pred leti v podobni situaciji, tudi sam se je počutil globoko užaljenega. A vsi smo zamenljivi, pravi generalni direktor policije.

Glede nekdanjega direktorja NPU Darka Muženiča pa je Olaj dejal, da mu je znano, da obstaja delovnopravni spor, ki je še odprt, sodišče pa je po njegovem vedenju z izdano začasno odredbo ustavilo nadaljnje postopke. Sicer pa se z Muženičem dobro razumeta in mu je hvaležen za njegov prispevek in da tudi predava, saj ima veliko izkušenj, kar »bo študentom še kako prav prišlo«.

Govora je bil pričakovano tudi o ukrepih policije na protestih, poslanka Levice Nataša Sukič mu je tudi očitala, da so zaplinili Ljubljano, Medved pa je opozoril na ugotovitve komisije, da so policisti uporabili napačne plinske naboje, ki so leteli predaleč.

Olaj je poudaril, da nihče od udeleženih na protestu ni bil poškodovan, da pa, ko se zadeva začne akcijsko dogajati, lahko pride tudi do pomanjkljivosti in da se bo v podobni situaciji zelo verjetno ponovno zgodila kakšna napaka. Je pa Olaj danes med drugim poudaril, da je policija manj represivna, kot je bila v preteklosti.

V svojem nastopu je še ocenil, da je sodelovanje s tožilci odlično, na vprašanje Tomaža Lisca (SDS) o napovedih prvaka LMŠ Marjana Šarca o »kadrovski čistki«, če bodo prevzeli oblast, pa je Olaj odvrnil, da je tak citat neresen, če se »milo izrazi«.