V socialističnih časih so me domači mediji obveščali bolj ali manj z vidika socialistične ideologije. Vendar sem imel možnost pridobiti informacije, ki so domače in svetovne dogodke prikazovale z drugega zornega kota, to je liberalno kapitalistične ideologije. Poslušal in gledal sem lahko italijanske ali avstrijske medije. Bral sem lahko tuje časopise in revije. Tako sem sam lahko presodil, kaj naj bi bilo res in kaj ne. Seveda pa nisem imel nobene možnosti stvari spremeniti, a tako je tudi danes.

Danes poslušam in gledam vse evropske medije, ki mi vsi in v vseh jezikih enako prikazujejo zelo prirejene novice in tudi neresnice in laži. Naj navedem samo aktualen primer.

Vsi evropski mediji so poročali o zlobnem Lukašenku in Belorusiji, ki zlorablja migrante iz Afrike in Azije na meji s Poljsko za rušenje EU. Vsa poročila so enaka in vso poljsko krutost do migrantov pripisujejo kot izključno krivdo diktatorja Lukašenka in grozijo z novimi sankcijami Belorusiji.

Niti eden evropski medij pa ni postavil vprašanja, kdo je ustvaril milijone teh obupancev, ki so zapustili svoje domove in se s celimi družinami napotili v neznano, v lakoto, bolezni in tudi smrt.

Kdo je uničil njihove dežele? Kdo jim je uničil domove, šole, bolnišnice, kdo zastrupil zemljo in jo posejal z minami? Kdo je tem ljudem uničil prihodnost? Kdo je uničil in še uničuje Libijo, Sirijo, Irak, Afganistan in številne druge države Afrike in Azije? Kdo jim prodaja orožje ter podpihuje sovraštvo in vojne med njimi? Kdo že stoletja izkorišča njihove dežele in ropa njihova naravna bogastva?

Odgovor je več kot jasen, to so in ostajajo tudi ali predvsem Evropejci. In zdaj »humanitarni državnik« Lukašenko pomaga žrtvam kolonialnega imperializma, da se oglasijo svojim dolžnikom, da žrtve potrkajo na evropsko kosmato vest.

Spadam med tiste ljudi, ki nasprotujejo množičnim prihodom emigrantov v Evropo, vendar nasprotujem tudi evropskemu kolonialnemu imperializmu, ki seje nesreče po svetu brez vsake slabe vesti. Tisti, ki so zapravili stotine milijard dolarjev, da so tem nesrečnikom uničili prihodnost, so danes dolžni, da z drugimi stotinami milijard omogočijo tem nesrečnikom normalno življenje in sodoben razvoj v njihovih deželah.

Evropske krščanske vrednote so umrle v najbolj katoliški državi Evrope – Poljski. Še največji humanist in zaščitnik migrantov papež Frančišek je od sramu nad svojimi poljskimi verniki obmolknil.

Za začetek moramo dopolniti resolucijo evropskega parlamenta o totalitarizmih iz leta 2009. V njej moramo obsoditi očeta vseh totalitarizmov, to je zahodnoevropski kolonialni imperializem, ki je še vedno prisoten tu in zdaj.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici