Šegula in Ribič že več let v velikonočnem in božičnem času skrbita za okrasitev oltarnega dela vatikanske bazilike, letos pa jima je načrte že drugo leto zapored prekrižala pandemija covida-19. Kot je povedala Šegula, je v Vatikan poslala dizajn letošnje okrasitve, s katero so bili zadovoljni, vendar bodo glede na epidemiološke razmere okraševanje predvidoma izvedle okrnjene skupine.

Glede tega je sicer še kar precej negotovosti, saj bo veliko odvisno od takratnih razmer. Tako še ni jasno, ali bosta Šegula in Ribič sodelovala pri sami krasitvi ali pa bosta le dala navodila in bodo okrasitve izvedene v manjšem obsegu.

Znano pa je, da bosta 20. decembra odpotovala v Rim in predvidoma 21. decembra poskrbela za prevzem in delitev slovenskih božičnih zvezd, ki bodo letos krasile vse štiri papeževe bazilike v Vatikanu in Rimu, to so bazilika sv. Petra v Vatikanu, bazilika sv. Janeza v Lateranu, bazilika Marije Snežne in bazilika sv. Pavla.

Bazilike bodo okrasili z okoli 1200 slovenskimi božičnimi zvezdami, ki jih je vzgojil Vrtni center Kurbus. 90 odstotkov božičnih zvezd je rdečih. Nekaj je rožnatih, saj je tudi to Marijina barva, nekatere pa bodo bele, saj bodo baziliko Marije Snežne okrasili s svetlejšimi barvami, ki simbolizirajo brezmadežno Marijo, je pojasnilo Šegula.

Spomnila je, da so lani v Rim poslali precej manj, in sicer okoli 400 belih božičnih zvezd. »Prepoznali so kakovost naših božičnih zvezd in letos smo šli v bistveno večji obseg,« je povedala, vesela, da sta država in veleposlaništvo pri sv. sedežu prepoznala priložnost, da se na ta način na mednarodnem trgu promovira slovensko gospodarstvo, ter poskrbela za sofinanciranje projekta.

Tudi letos se je Šegula povezala s podjetjem Smithers Oasis Adria, ki je po njenih skicah pripravilo povsem nove podlage za rastlinsko dekoracijo, ki bi krasila Berninijeve stebre, vendar jim je epidemija že drugo leto prekrižala načrte. Bosta pa Šegula in Ribič načrtovano okrasitev 15. decembra predstavila na novinarski konferenci v Galeriji Družina v Ljubljani.