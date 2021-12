Na Pogačarjevem trgu bodo od danes popoldan ponovno prodajali hrano in pijačo iz prazničnih hišk

Na Pogačarjevem trgu bodo gostinci od danes popoldan ponovno prodajali hrano in pijačo iz prazničnih hišk. Direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Andrej Orač je pojasnil, da njihovi najemniki hišk smejo poslovati, ker da gre v njihovem primeru za tržnično in ne sejemsko prodajo.