»Vsako leto sem peljal najboljšega dohodninskega plačnika, to sem storil vsako leto in to sem storil tudi letos. S tem izkažem spoštovanje do človeka, ki plača toliko dohodnine,« je izjavil generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije Ivan Simič na zaslišanju preiskovalne komisije o ukrepanju v covid-19 epidemiji. Predsednik preiskovalne komisije Robert Pavšič (LMŠ) je direktorja opozoril, da gre v tem primeru za davčno skrivnost, do katere ni nihče upravičen, še zlasti ne za vabljenje na kosila. »Niste upravičeni do vpogleda v tajne podatke, še zlasti ne zato, da vabite ljudi na kosila,« je opozoril Pavšič. Ko je predsedujoči pobaral Simiča, ali lahko nevede konkretno zakonsko podlago, konkreten člen, ki bi opravičeval takšno zlorabo davčne tajnosti, je generalni direktor Furs najprej odvrnil, da tega ne ve, ampak, da so mu povedali, kdo je največji plačnik dohodnine, nato pa je obmolknil. Po kratkem premisleku pa je Simič dodal: »Če sem storil prekršek, bom plačal kazen in gremo naprej.«

Furs: Vse je OK Po odzivu predsedujočega preiskovalne komisije pa zadeva ne bo šla tako enostavno naprej. Robert Pavšič je napovedal, da bo kot poslanec naznanil kaznivo dejanje kršitve večjega števila zakonov, najmanj pa zakona o davčni tajnosti. Poslanec meni, da je Simič z vabilom na kosilo prekoračil pooblastila, zlorabil položaj in kršil davno tajnost. »Podatkov, ki so označeni za davčna tajnost, ne moreš porabiti za zasebne namene. Vabilo na kosilo je konkretna kršitev davčne tajnosti, ker podatkov ni porabil za delo Furs, ampak za nekaj tretjega, s tem pa se odpirajo vrata za marsikaj,«meni Pavšič. Na Fursu pojasnjujejo, da generaln direktor ni razkril nobene davčne tajnosti, ker da javnost tudi ni izvedela niti ene dodatne informacije, ki medijem ne bi bile že znane. »Zakon o davčnem postopku v 17. členu določa, da imajo dostop do podatkov, ki so davčna tajnost, vse zaposlene osebe davčnega organa, v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog. Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Furs med nalogami generalnega direktorja med drugim določa tudi odločanje v davčnem postopku in upravnem postopku na prvi stopnji. V skladu s to določbo generalni direktor odloča tudi v postopku letne odmere dohodnine na podlagi informativnih izračunov dohodnine, ki jih tudi podpiše. Generalni direktor je torej upravičeno, v skladu z zakonom, seznanjen s podatkom o letni odmeri dohodnine zavezancem, saj v teh postopkih odloča,« pojasnjujejo na Furs.