Henkel in podjetje dm drogerie markt sta v poletnih mesecih s skupnimi močmi poskrbela za akcijo, v kateri so kupci v prodajalnah dm sodelovali z nakupom izdelkov Persil, Silan, Somat, Perwoll, Bref in Weisser Riese. Zdaj pa bodo člani okoljskega združenja postavili piko na i akciji, katere cilj je ozaveščanje ljudi o potrebi po varovanju gozdov in njihovem pomenu za naše življenje.

Zasaditev na območjih, ki so jih prizadele naravne ujme

»V Bohinjski Bistrici začnemo z zasaditvijo 950 sadik, nadaljujemo s 1500 sadikami na Jezerskem in zaključimo s 50 sadikami v Preddvoru. Ta območja so bila prizadeta zaradi naravnih ujm, zato smo se odločili, da je čas za njihovo ozelenitev. Če so gole površine prevelike in ni več odraslih dreves, je naravna nasemenitev otežkočena, zato lahko takšnim opustošenim območjem pomagamo s pogozdovanjem,« je pojasnil Marko Kodorovič, predsednik VZNIK-a.

Društvo za zaščito, gojenje in preučevanje gozdov VZNIK deluje na področju varstva in zaščite gozdov, pa tudi pri izobraževanju širše javnosti o pomenu gozdov. Pogosto organizirajo lastne čistilne in pogozdovalne akcije, so pa z veseljem pristopili tudi k tej okoljski pobudi, saj se dobro zavedajo, kako pomembno je izobraževanje in ozaveščanje ljudi o pomembnosti – in namembnosti gozdov. Čeprav je Slovenija gozdnata dežela, teh čudovitih zelenih površin ne bi smeli jemati za samoumevne. Gozd je preplet življenjskih skupnosti – dreves, grmovnic, rastlin, mahov, gliv in gozdnih živali. Osnovno poslanstvo Gozdnega društva VZNIK je soočiti ljudi z najpomembnejšim dejstvom - ljudje smo v gozdu le obiskovalci.

»Zahvaljujoč kupcem naših izdelkov v dm prodajalnah se lahko ta projekt pohvali s številko 2500 sadik, kot velikim finalom naše celotne iniciative. To ni majhna številka in šele zdaj se zavedamo, koliko novih sadik je potrebnih za ozelenitev velikih sivih površin. Ta ekološka zgodba se morda zaključuje, a v resnici je to šele njen začetek, saj smo v Bohinjsko Bistrico, Preddvor in Jezersko vnesli novo življenje,« je zaključila Vanja Legvart, Marketing Manager Henkel Adria region.