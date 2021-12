»Mislim, da ni vredno komentarja. Naj primerja rezultate Ljubljane in katere druge občine, pa bo videl,« je premierju odgovoril Janković, ki je pred tem pikro pripomnil, da je Janša očitno postal prvi infektolog v tej državi.

Dodal je, da so prejšnji teden na občino prejeli dopis ljubljanske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v katerem je bila prestolnica pohvaljena. »Pišejo, da se nam zahvaljujejo za naša prizadevanja, ki jih izvajamo od začetka epidemije in poudarjajo, da so odraz sloge in sodelovanja, odličnega načrtovanja in odločnega udejanjanja strategij v času izrednih izzivov, brez česar bi bilo stanje v Ljubljani veliko slabše,« je pismo inštituta povzel Janković. Postregel je tudi s podatkom, da v ljubljanski mestni upravi 90 odstotkov zaposlenih izpolnjuje pogoj PC (prebolevnik ali cepljen). Do konca leta bi da delež Janković rad povečal na 95 odstotkov.