Na Primorskem bo deževalo, drugod večinoma snežilo, na meji med Primorsko in Notranjsko se bo pojavljal tudi žled. Ob morju bo zvečer prehodno zapihal okrepljen jugo, na severnem Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem od 5 do 10 stopinj Celzija. Sneženje bo najmočnejše v noči na četrtek, na Primorskem bo večinoma deževalo. Jugo ob morju bo ponehal. Proti jutru bodo padavine oslabele. V četrtek bo večinoma oblačno. Občasno bodo še krajevne padavine. Na Primorskem bo deževalo, pihala bo šibka burja. Drugod bo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno oblačno in večinoma suho. V soboto bo ponekod pihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad Genovskim zalivom se poglablja ciklon. Vremenska fronta je dosegla zahodne Alpe. Z južnim vetrom bo k nam v višinah začel dotekati toplejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas pretežno oblačno, čez dan se bo postopno pooblačilo tudi drugod. Že dopoldne bodo padavine v sosednjih pokrajinah Italije, popoldne in zvečer pa se bodo razširile na vse sosednje pokrajine. Ob Jadranu bo deževalo, drugod večinoma snežilo. V četrtek bodo predvsem v krajih zahodno in južno od nas še padavine. Ob Jadranu bo deževalo, drugo večinoma snežilo.

Biovreme: V sredo se bo vremenska obremenitev krepila. Spanje vremensko občutljivih ljudi bo v noči na četrtek moteno. V četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.