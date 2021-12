»Dogovor bo močno podprl digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva in družbe, saj bo omogočal številne projekte, prek katerih bodo mladi, podjetniki, institucije in javne ustanove dostopali do znanj s področja digitalnih veščin, umetne inteligence in socialnega podjetništva ter sredstev za zagon projektov,« so prepričani v službi vlade za digitalno preobrazbo.

Na podpisu, ki bo v četrtek v predsedniški palači v Ljubljani, bodo prisotni minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, podpredsednica za vladne zadeve in javno politiko pri družbi Google za območje Evrope Annette Kroeber-Riel in vodja Google.org za območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike Rowan Barnett, ki bodo odgovarjali tudi na novinarska vprašanja.

Že pred podpisom memoranduma se bosta s predstavniki družbe Google srečala predsednik vlade Janez Janša in minister Andrijanič. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo na srečanju govora o dosežkih slovenskega predsedovanja Svetu EU s področja digitalne preobrazbe in o konkurenčnih prednostih Slovenije pri investicijah v informacijsko tehnologijo ter v razvoj umetne inteligence.

Na srečanju bodo s strani družbe Google sodelovali Kroeber-Rielova, Barnett, direktorica za javno politiko za območje srednje in vzhodne Evrope Marta Poslad ter vodja za javne politike za območje srednje in vzhodne Evrope Igor Zgrabljić, so še zapisali.