ECDC: Vsi primeri omikrona v Evropi asimptomatski ali blagi

Vsi doslej potrjeni primeri koronavirusne različice omikron v Evropi so glede na razpoložljive podatke asimptomatski ali blagi, med njimi niso potrdil še nobene smrti, je v torek sporočil Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC). Večina primerov je povezanih s potovanji v afriške države, več pa jih kaže tudi na lokalne prenose.

Do ponedeljka so na območju Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora uradno potrdili 274 primerov nove različice koronavirusa, poimenovane omikron. O njih so poročali v skupno 19 državah, nazadnje na Hrvaškem, obenem pa v več državah preiskujejo tudi sume verjetnih primerov.

Večina potrjenih primerov je epidemiološko povezanih s potovanji v afriške države, kjer so omikron najprej potrdili, več evropskih držav - Belgija, Danska, Islandija in Španija - pa je zaznalo tudi primere brez tovrstne povezave z območji, kjer naj bi se širil omikron. Ti primeri nakazujejo možnost, da se v teh državah omikron lahko prenaša že na lokalni ravni, opozarja ECDC.