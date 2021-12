S stoječimi dolgimi ovacijami poslancev v poklon Angeli Merkel se je v bundestagu začelo glasovanje o kanclerski kandidaturi socialdemokrata Olafa Scholza, ki je s stranko SPD zmagal na septembrskih parlamentarnih volitvah in pozneje uspel sestaviti novo vladajočo semaforsko koalicijo SPD, liberalcev FDP in Zelenih.

63-letni Scholz je za izvolitev potreboval vsaj 369 glasov, nova tričlanska koalicija – prva tovrstna po 50. letih prejšnjega stoletja – pa je sicer s svojimi 416 glasovi presegala potrebno večino za izvolitev. Toda nekateri od poslancev koalicije so zboleli in niso smeli v bundestag. Kljub temu je Scholz za izvolitev od 707 prisotnih poslancev (od skupno 736 poslancev) na koncu uspel zbrati 395 glasov podpore, proti njegovemu vodenju nove nemške vlade pa je glasovalo 303 poslanci.

Scholzeva vlada bo imela 16 ministric in ministrov, z enakomerno porazdelitvijo resorjev med ženske in moške. Pred novim kanclerjem so iz SPD to mesto v preteklosti zasedali še Willy Brandt, Helmut Schmidt in Gerhard Schröder.