Nedeljski dnevnik: Za praznike se zgledujmo po babicah

Letošnje leto je minilo tudi v znamenju ekoloških vprašanj, predvsem glede podnebnih sprememb in tega, kaj lahko sami storimo za zmanjšanje pritiska na naravo. Od tod tudi razmišljanje, kako lahko letošnje praznike naredimo bolj trajnostne. Poskušali smo poiskati nekaj pametnih napotkov in izkazalo se je, da že z malenkostmi lahko naredimo veliko. Nekateri izsledki so prav zanimivi in neverjetno je, koliko tega so že poznali nekoč. Zakaj ne bi torej nečesa dobrega naredili tudi za veseli december?