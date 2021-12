Med najbolj znanimi pesmimi v decembrskem času je nedvomno Bela snežinka, ki jo je leta 1988 posnela hrastniška skupina Veter. Po eni od teorij so pesem, ki je v Zasavju postala prava uspešnica, prinesli delavci, ki so prišli v revirje s trebuhom za kruhom. Besedilo za skladbo Snježi, ki naj bi bila sestavljena iz dveh italijanskih melodij, je leta 1936 pri komaj 15 letih napisal hrvaški avtor Mario Kinel. Pod tem naslovom jo je leta 1943 na avdiciji zagrebškega radia prvi javno zapel Ivo Robić, ljubljanski džezovski ansambel Optimisti pa jo je pod naslovom Tiho pada sneg (besedilo Aleksander Skale) leta 1957 posnel za Jugoton. A v nobeni od omenjenih verzij skladba ni postala uspešnica.

Vanjo Tomc, nekdanji član skupine Veter, je za Nedeljski dnevnik razkril, kako je leta 1987 padla odločitev, da zimsko balado posnamejo. »Člani ansambla smo pesem slišali v neki točilnici, prepeval jo je moški pevski zbor Hrastnik. Bilo je, kakor da bi sonce pokukalo izza oblakov. In legenda o Beli snežinki ter ansamblu Veter je bila leta 1987 rojena.«

Pred časom nam je pisala bralka Stanka Ramšak iz Hrastnika in se dotaknila zgodbe o pesmi Bela snežinka: »Pred več kot šestdesetimi leti je v Hrastniku deloval ansambel Veseli berači. Bili so zelo priljubljeni med občani in tudi drugod. Trobentač Franci Kališnik je na Hrvaškem slišal skladbo, ki je baje nastala okrog leta 1840. Skladba mu ni dala miru in je na pomoč poklical harmonikarja Alija Kandušarja. Več dni sta se ukvarjala s skladbo. Ko sta bila z delom zadovoljna, sta jo predstavila ansamblu. Skladba je postala prava uspešnica, prepevala se je ob vseh priložnostih in v vseh letnih časih, bila je prepoznavni znak ansambla in lahko rečem, da je postala himna Hrastničanov. Koliko je v pesmi originala in koliko njune izvirnosti, ne bomo vedeli nikoli, vem pa, da po njuni zaslugi prepevamo pesem že več desetletij v Hrastniku, po zaslugi ansambla Veter, ki je tudi iz Hrastnika, pa jo prepeva vsa Slovenija. Menim, da imata vse zasluge za to pesem že dolgo pokojna Franci Kališnik in Ali Kandušar, saj brez njiju tudi te pesmi ne bi bilo. Z gotovostjo trdim, da pesmi Bela snežinka ansambel Veter ni priredil, saj je identična izvedbi ansambla Veseli berači. To je vsa resnica o Beli snežinki!«

Junija se nam je s pismom oglasila tudi Kališnikova žena: »Sem Vida Kališnik, stara 96 let, živim v domu starejših občanov v Hrastniku. Še vedno me vznemirja vaš prispevek o Beli snežinki. Objavili ste, da je melodija povzeta po neki italijanski pesmi, avtor besedila pa je neznan. Sedaj vam pri polni zavesti povem, da je Bela snežinka, kakršno prepevamo, delo mojega moža Franca Kališnika in njegovega prijatelja Alija Kandušarja. Onadva sta prava avtorja besedila.«

Druga nesmrtna slovenska pesem za praznični čas je Silvestrski poljub, ki letos praznuje abrahama. Prvotno so jo namenili Eldi Viler, kasneje pa so se odločili za moški glas. Sta jo pa z Alfijem Nipičem kasneje nekajkrat skupaj zapela. Nipič pravi, da je bil ob prvem stiku s praznično skladbo kar malce razočaran, saj se mu je za bučno in veselo silvestrovanje zdela preveč otožna.

