Florida ima tako na vrhu lige in zahodne konference zdaj 38 točk, prav toliko kot Washington Capitals in Toronto Maple Leafs. Slednji so ponoči zabeležili zmago proti Columbus Blue Jackets s 5:4, z dvema zadetkoma pa se je izkazal Auston Matthews. Javorovi listi so sicer v zadnji tretjini prejeli tri zadetke, a vseeno pred tem storili dovolj, da so se veselili 18. zmage v sezoni, odigrali pa so 27 tekem, dve več od Floride.

Dvakrati zaporedni prvaki Tampa Bay Lightning so v ponovitvi zadnjega finala Stanleyjevega pokala v gosteh premagali Montreal Canadiens s 3:2, preobrat pa končali v zadnje 2:09 minute, ko sta za zmago po rednem delu poskrbela Corey Perry in Ondrej Palat. Tampa je na lestvici kot peta na vzhodu le še dve točki oddaljena od Floride ob enakem številu tekem.

Tudi šesta Carolina je znova na zmagoviti poti. Hurricanes so za drugo zaporedno zmago v gosteh s 4:2 ugnali Winnipeg Jets in imajo 35 točk. Dve več imajo na četrtem mestu vzhoda hokejisti New York Rangers, ki so zabeležili najvišjo zmago večera, ko so s 6:2 slavili v Chicagu pri tamkajšnjih Blackhawks. V zadnjo tretjino sta ekipi krenili izenačeni na 2:2, potem pa so vajeti v svoje roke prevzeli hokejisti iz New Yorka. Dva gola je na tekmi dosegel Artemi Panarin, dodal je še dve podaji.

Na vrhu zahoda pa so še naprej Minnesota Wild. Ti so s 4:1 v gosteh ugnali vse manj razpoloženo moštvo Edmontona. Oilers na čelu z najboljšima strelcema lige Leonom Draisaitlom in Connorjem McDavidom (oba sta dosegla 43 točk) so tako tretjič zapovrstjo izgubili. Zadetke za goste so dosegli Joel Eriksson, Marcus Foligno, Victor Rask in Dmitrij Kulikov.

Na zahodu je imelo moštvo Calgary Flames priložnost, da se na vrhu točkovno izenači z Minnesoto, a so v gosteh s 3:5 izgubili proti San Jose Sharks. Ognjeni zublji so vodili s 3:1, nato pa so domači s tremi zaporednimi goli v drugi tretjini obračun obrnili. Hat-trick je na tekmi po zadetku v prazno mrežo ob koncu srečanja dosegel Tomaš Hertl.

Za petami Calgaryju je zdaj v pacifiški diviziji Anaheim. Racmani so z 2:0 v gosteh ugnali Buffalo Sabres in zbrali 33 točk, s tem imajo na tretjem mestu zahoda dve točki manj od Calgaryja, skupno pa štiri manj od Minnesote. Edmonton je četrti z 32, St. Louis pa peti s 30.

Na preostalih tekmah so bili New York Islanders s 5:3 boljši od Ottawa Senators, Nashville Predators pa s 5:2 od Detroit Red Wings.