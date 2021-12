Risanje rdečih črt

Malce simbolike je bilo v včerajšnjem začetku pogovora ruskega in ameriškega predsednika po videopovezavi, ko je Joe Biden v Beli hiši pozabil vključiti mikrofon in spregovoril v prazno, Vladimir Putin pa ga v svoji uradni rezidenci v Sočiju ni slišal. Odnosi med državama so po splošni oceni na najnižji ravni po hladni vojni, uradna komunikacija med Moskvo in zvezo Nato je prekinjena, kar je bil odgovor Rusije na izgon vrste uslužbencev z njenega bruseljskega urada pri zavezništvu, stališča in ocene glede Ukrajine pa nevarno in diametralno nasprotni. Dobro, da sta oba sploh vklopila mikrofon – v sedanjih razmerah bi bil molk precej tvegan.