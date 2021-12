Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) z današnjim dnem uvaja novo avtobusno progo številka 16, ki bo povezovala Mestni log in Opekarsko cesto. »Proga bo imela eno končno postajališče, in sicer v Mestnem logu. S končnega postajališča Mestni log bo linija potekala po Cesti v Mestni log, nato desno po obnovljeni Cesti dveh cesarjev, levo po Barjanski cesti, desno na Kopačevo, do postajališča Opekarska in nato desno po Opekarski cesti, desno po Poti na Rakovo jelšo, nato bo prečkala Barjansko cesto in se po Cesti dveh cesarjev vrnila do postajališča Mestni log,« so traso opisali na Ljubljanskem potniškem prometu.

Proga 16 bo obratovala med delovnimi dnevi od 5. ure do 22.40, ob koncih tednov in med prazniki pa avtobusi po tej progi ne bodo vozili. Potniki bodo z linije 16 oziroma na njo lahko prestopali s prog 1, 9, 19 B in 19 I.

Na LPP so dejali, da je uvedba proge rezultat sprememb in optimizacij potniškega prometa in želja potnikov. Predsednik sveta četrtne skupnosti Trnovo Žiga Oven ni skrival zadovoljstva nad pridobitvami v njihovi četrtni skupnosti v zadnjem času. »Zelo smo veseli že, da je občina v celoti prenovila Cesto dveh cesarjev. Še bolj pa smo veseli, da bo vozil tudi nov avtobus. Bomo še videli, kako bo, ko bo proga dejansko začela obratovati; morda bodo potrebne kakšne prilagoditve trase in podobno,« je dejal Oven.