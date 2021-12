Zadnji večer skupinskega dela v nogometni ligi prvakov bo izjemno zanimiv. Znani so štirje udeleženci, ki bodo napredovali v izločine boje (Bayern, Manchester United, Chelsea in Juventus), štirje pa si bodo napredovanje priigrali na podlagi drevišnjih tekem. Dvoboji bodo odločali tudi o tretjem mestu v skupini, ki zagotavlja uvrstitev v spomladanski del lige Evropa. Za zdaj je znano le, da se bo ne glede na današnji rezultat iz evropskega tekmovanja poslovil Dinamo Kijev.

Največ medijskega prostora jemlje Barcelona. Katalonski gigant se je znašel v težkem položaju. Ker je Benfica izrazit favorit na domačem igrišču proti odpisanemu Dinamu iz Kijeva, bo morala Barcelona bržčas premagati Bayern v Münchnu. Po videnem v tej sezoni je takšen scenarij malo verjeten, a v katalonskem taboru poudarjajo, da jih drevi na Bavarskem zanima le zmaga.

Prav vse številke so na strani Bayerna. Na desetih medsebojnih dvobojih so Bavarci zmagali kar sedemkrat, enkrat remizirali ter doživeli zgolj dva poraza. Razlika v golih je kar 25:13 na strani Nemcev. Zadnja dva poraza Špancev sta bila še posebej boleča, ko je Bayern lani v četrtfinalu izločilnih bojev v Lizboni zmagal kar z 8:2, sredi septembra pa so Bavarci slavili zmago v Barceloni s 3:0, potem ko je svoje velemojstrstvo z dvema goloma uprizoril Robert Lewandowski. Tudi trenutna forma je precej boljša pri Bayernu, ki je konec tedna proti Borussii v Dortmundu dobil derbi nemškega prvenstva ter povišal vodstvo, medtem ko je Barcelona na domačem igrišču izgubila z Betisom iz Seville z 0:1 in na lestvici španskega prvenstva nazadovala na sedmo mesto.

Trener Barcelone Xavi Hernandez stavi na Dembeleja. »Je odličen igralec, ki daje na igrišču dodano vrednost. V zadnjem času smo ga skušali zaščititi pred poškodbami,« o francoskem igralcu pravi Xavi Hernandez. Pri Marci pišejo, da bi dal novi trener Barcelone vse, da bi imel na voljo razpoložene strelce, a v trenutni postavi Barcelone tega nima. Že nekdanji trener Ronald Koeman ni našel rešitve za strelske težave. Barcelona je v 15 krogih španskega prvenstva zabila 23 golov, kar je najmanj od sezone 2003/04, ko je zadela 19-krat. Na drugi strani ima Bayern prijetne težave. V bavarskem taboru obljubljajo, da bodo storili vse, da tudi po tekmi z Barcelono ohranijo maksimalno število točk ter hkrati izločijo resnega tekmeca v ligi prvakov.

Trenutek resnice čaka tudi Atalanto. Moštvo Josipa Iličića bo samo odločalo o svoji usodi. Če premagajo Villarreal, bo moštvo iz Bergama napredovalo v izločilne boje. Atalanta si je minuli konec tedna priigrala sijajno popotnico, ko je z gostovanja v Neaplju odnesla tri točke. Glavni mož preobrata je bil prav slovenski nogometaš, ki je vstopil v igro v 56. minuti, v naslednjih četrt ure igre pa je Atalanta dosegla dva gola za zmago s 3:2 ter priključek k vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Forma Villarreala je precej slabša, saj v španskem prvenstvu zaseda šele 13. mesto.

Najbolj negotovo je v skupini G, kjer Lille, Salzburg, Sevillo in Wolfsburg ločijo le tri točke. Možni so prav vsi scenariji, najtežje delo pa imata Wolfsburg, ki bo gostil Lille, in Sevilla – igrala bo v gosteh pri Salzburgu. Nemci in Španci morajo za nadaljevanje evropske pomladi zmagati.