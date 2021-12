Zaveznice ZDA premlevajo, ali bojkotirati OI

Po ameriški napovedi diplomatskega bojkota zimskih olimpijskih iger (OI) februarja v Pekingu še ni znano, ali bo ukrepu sledila še katera od zaveznic ZDA. Avstralija, Kanada, Velika Britanija, Japonska in Nizozemska so sporočile, da o stališču do diplomatskega bojkota iger še razpravljajo. O tem se ni danes izrekel niti prihodnji nemški kancler Olaf Scholz. Iz prihajajočega francoskega predsedstva Svetu EU so sporočili, da so odločitev ZDA vzeli na znanje in bodo usklajevali evropski odziv, prejšnji teden pa je vodja diplomatske službe EU dejal, da je to odločitev vsake članice zase. Vladni viri iz Rima so za Reuters dejali, da se Italija ne bo pridružila diplomatskemu bojkotu. Doslej je od izpostavljenih voditeljev vabilo kitajskih gostiteljev sicer prejel le ruski predsednik Vladimir Putin. Odločitev ZDA za diplomatski bojkot iger so v Pekingu sicer sprejeli z močnim neodobravanjem. Na kitajskem zunanjem ministrstvu so napovedali protiukrepe, ne da bi pojasnili, kakšne, ZDA pa obtožili, da teptajo olimpijska načela in da bodo za to plačale. Bela hiša je sporočila, da so se za diplomatski bojkot odločili zaradi »kitajskih grozodejstev« proti človekovim pravicam. Za športnike bojkot ne velja.